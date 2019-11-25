По Столичному шосе пронеслися швидкі: у Києві новий борт із пораненими

До Головного військового клінічного госпіталю Києва 23 листопада прибув черговий борт із важкопораненими бійцями із зони бойових дій на Донбасі.

Всім їм потрібна допомога, повідомила волонтерка Наталія Юсупова на своїй сторінці у Facebook, закликавши небайдужих українців долучитися до порятунку Героїв.

"До Києва прибув борт із пораненими! По Столичному шосе знову мчала низка "швидких", за останні два тижні на передовій було поранено 26 воїнів! Серед них є з ампутацією ніг, на жаль, є і загиблі. До нас привезли бійців у важкому і середньому стані, кількох відразу забрали в реанімацію", – написала вона.

Волонтер повідомила, що потрібна кров, здати яку можна в центрі крові на території госпіталю з понеділка по четвер з 9-12, при собі мати паспорт, за адресою: Госпітальна, 18.

Також пораненим бійцям можна приносити соки, воду, йогурти. З продуктів є потреба в ковбасі, сирі, овочах для бутербродів, цукрі, цукерках, каві і чаї. З одягу – футболки, спортивні костюми, куртки. З ліків – "Дексалгін" і "Кетанов" (знеболювальне в ампулах). Ще потрібні пелюшки під рани, шампуні, рушники, станки для гоління, шкарпетки і спідня білизна.

Волонтерка повідомила, що в цьому місяці вона оплатила два ВАК-апарати для ран (140 тис. грн) і сьогодні викуповуватиме ще один ВАК (70 тис).

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Карти для допомоги: Приватбанк 4627 0551 5008 4795, Ветвицька Наталія (Юсупова).

Монобанк 4441 1144 4022 0109 Юсупова Наталія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи різко змінили тактику на Донбасі.

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