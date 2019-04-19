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/Життя столиці

Києвом прокотилася хвиля мінувань: під загрозою відомі готелі

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Увечері 19 квітня в поліцію Києва надійшло кілька повідомлень про мінування громадських закладів.

Погрози стосувалися готелів Alfavito, VISAK, "Оберіг", Hilton, InterContinental і "Опера", готельно-ресторанного комплексу Asteri, повідомляє "Інформатор".

Відзначається, що майже всі дзвінки надійшли поліцейським в один і той же час – близько 21:00. Люди були евакуйовані із закладів.

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Фото з місця подій. Готель VISAK

Фото з місця подій. Готель VISAK

Київ Оперативний

За попередніми даними, повідомлення про мінування готельно-ресторанного комплексу Asteri надійшло на електронну пошту адміністратора закладу.

Вибухотехніки та кінологи працюють над пошуком небезпечних предметів, деталі подій встановлюються.

Ілюстрація. Готель Hilton у Києві

Ілюстрація. Готель Hilton у Києві

Kyiv Maps

Відзначимо, під час передвиборних дебатів у студії "Суспільного" в Києві увечері 19 квітня заявили, що в залі може перебувати людина, яка нібито має намір вчинити терористичний акт.

Повідомлення про можливий замах на президента України Петра Порошенка надійшло на лінію "102".

Як писав OBOZREVATEL, 31 березня в поліцію Києва надійшло повідомлення про замінування готелю на вулиці Інститутській.

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Теми
Новини Києва та Київської областіКримінал
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
мінуванняфотографии
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