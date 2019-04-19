Києвом прокотилася хвиля мінувань: під загрозою відомі готелі

Увечері 19 квітня в поліцію Києва надійшло кілька повідомлень про мінування громадських закладів.
Погрози стосувалися готелів Alfavito, VISAK, "Оберіг", Hilton, InterContinental і "Опера", готельно-ресторанного комплексу Asteri, повідомляє "Інформатор".
Відзначається, що майже всі дзвінки надійшли поліцейським в один і той же час – близько 21:00. Люди були евакуйовані із закладів.
Фото з місця подій. Готель VISAK
Київ Оперативний
За попередніми даними, повідомлення про мінування готельно-ресторанного комплексу Asteri надійшло на електронну пошту адміністратора закладу.
Вибухотехніки та кінологи працюють над пошуком небезпечних предметів, деталі подій встановлюються.
Ілюстрація. Готель Hilton у Києві
Kyiv Maps
Відзначимо, під час передвиборних дебатів у студії "Суспільного" в Києві увечері 19 квітня заявили, що в залі може перебувати людина, яка нібито має намір вчинити терористичний акт.
Повідомлення про можливий замах на президента України Петра Порошенка надійшло на лінію "102".
Як писав OBOZREVATEL, 31 березня в поліцію Києва надійшло повідомлення про замінування готелю на вулиці Інститутській.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".