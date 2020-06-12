Плюс 95! Коронавірус знову вдарив по Києву: Кличко озвучив нові дані

У Києві станом на 12 червня зафіксували 3766 випадків COVID-19. За минулу добу коронавірус у столиці підтвердили у 95 осіб.

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Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Новини в нас, на жаль, неоптимістичні. Кількість мешканців столиці, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збільшилася на 95 людей. Сред них 16 медиків. Одна людина померла. На сьогодні в столиці вже 3766 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – підкреслив він.

Коронавірус знову вдарив по Києву. Ілюстрація

За словами Кличка, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 50 жінок віком від 20 до 83 рокiв, 36 чоловіків віком від 24 до 68 рокiв, чотири дівчинки – від немовляти менше як одного місяця до 17 років, а також п'ять хлопчиків – від одного року до 13.

Він зазначив, що з них до медзакладів столиці госпіталізували 13 пацієнтів, інші залишилися на самоізоляції під контролем лікарів.

"Одужали за минулу добу 79 людей. Усього коронавірус подолали 1132 мешканці Києва", – заявив очільник столиці.

Найбільше нових випадків захворювання, за словами Кличка, виявили в Деснянському районі – 24, у Дарницькому – 23, в Оболонському районі – 11.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області станом на ранок 12 червня зафіксували 1931 підтверджений випадок COVID-19.

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