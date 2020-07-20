Плюс 77: у Києві зросла кількість випадків COVID-19

У Києві станом на ранок 20 липня зафіксували 6961 підтверджений випадок COVID-19. За минулу добу захворювання виявили у 77 мешканців столиці.

Про це написав мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Telegram. Він нагадав людям про елементарні правила безпеки, зокрема, про носіння маски у публічних місцях, дотримання соціальної дистанції.

"Друзі! Ще у 77 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. На сьогодні в столиці вже 6961 підтверджений випадок захворювання на COVID-19", – написав Кличко.

Статистика захворюваності на COVID-19 у Києві Telegram/Віталій Кличко

За його словами, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 36 жінок віком від 18 до 82 років, 38 чоловіків віком від 18 до 76 років, а також три дівчинки віком три, сім та 12 років. З них до лікарень столиці госпіталізували 15 пацієнтів, інші залишилися на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Одужала за минулу добу 21 людина. Всього коронавірус подолали 2387 киян", – відзначив мер столиці.

Він також додав, що найбільшу кількість нових випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 18, в Деснянському – 10, в Святошинському та Солом‘янському – по дев'ять.

Згідно зі статистикою, опублікованою мером, у Києві COVID-19 забрав життя уже 128 осіб.

Допис Кличка Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині станом на ранок 20 липня було зафіксовано 3308 підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу захворювання виявили ще в 37 осіб, одужали за цей час 15 жителів області.