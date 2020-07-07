Плюс 63: у Києві зросла кількість заражених коронавірусом

У Києві станом на ранок 7 липня кількість заражених коронавірусом зросла до 5665 осіб. За минулу добу у столиці було зафіксовано 63 нових випадки захворювання.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Telegram. Він відзначив, що COVID-19, зокрема, виявили ще у чотирьох медиків.

"Кількість киян, у яких за минулу добу виявили коронавірус, збiльшилась ще на 63 людини. Троє хворих померли. На сьогодні в столиці вже 5665 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – написав Кличко.

За його словами, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 30 жiнок віком від 19 до 71 рокiв, 28 чоловіків віком від 21 до 77 рокiв, а також чотири дівчинки від трьох до 17 років, хлопчик, якому три роки. З них до лікарень столиці госпіталізували шістьох пацієнтів, інші залишилися на самоізоляції, під контролем медиків.

"Одужали за добу 39 людей. Усього коронавірус подолали 1848 мешканців столиці", – відзначив мер Києва.

Він також додав, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Шевченківському районі – 15, у Солом‘янському – 11, в Дніпровському районі – 10.

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