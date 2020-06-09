Плюс 33 за добу: опубліковано свіжу статистику щодо коронавірусу в Києві

Станом на ранок 9 червня коронавірус в Києві підтвердили у 3523 чоловік. З них у 33 захворювання виявили за останню добу.

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Від COVID-19 померло всього 79 пацієнтів. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в своєму Telegram-каналі.

Коронавірус у Києві

Захворіли:

20 жінок у віці від 19 до 82 років;

12 чоловіків від 19 до 73 років;

один хлопчик, якому дев'ять років.

Одужали за добу 37 осіб. Всього коронавірус перемогли 925 жителів столиці.

Найбільше випадків зараження за минулу добу зафіксували у Святошинському районі – сім, Оболонському та Подільському – по п'ять випадків.

Раніше OBOZREVATEL писав, що за станом на 9 червня в Україні офіційно підтверджено 27 856 випадків коронавірусу. З них порівняно менше, ніж напередодні, було діагностовано за минулу добу – 394.

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