Головна Новини
9 червня • оновлено в 09:14
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

Плюс 33 за добу: опубліковано свіжу статистику щодо коронавірусу в Києві

2.2т
Читати матеріал російською

Станом на ранок 9 червня коронавірус в Києві підтвердили у 3523 чоловік. З них у 33 захворювання виявили за останню добу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Від COVID-19 померло всього 79 пацієнтів. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в своєму Telegram-каналі.

Коронавірус у Києві

Коронавірус у Києві

Захворіли:

  • 20 жінок у віці від 19 до 82 років;

  • 12 чоловіків від 19 до 73 років;

  • один хлопчик, якому дев'ять років.

Одужали за добу 37 осіб. Всього коронавірус перемогли 925 жителів столиці.

Найбільше випадків зараження за минулу добу зафіксували у Святошинському районі – сім, Оболонському та Подільському – по п'ять випадків.

Плюс 33 за добу: опубліковано свіжу статистику щодо коронавірусу в Києві

Раніше OBOZREVATEL писав, що за станом на 9 червня в Україні офіційно підтверджено 27 856 випадків коронавірусу. З них порівняно менше, ніж напередодні, було діагностовано за минулу добу – 394.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 27 856.

    Вилікувалися: 12 412. Померли: 810.

  • У світі захворіли більше 7,1 млн осіб, загинули – більше 407 тисяч.

  • У ВООЗ заявили, що ситуація з пандемією коронавірусу в Європі поліпшується, проте в цілому в світі вона стає все гірше.

  • МОЗ назвав регіони України, які не готові до ослаблення карантину.

  • Вчені з'ясували, що кожен п'ятий заражений COVID-19 є суперпоширювачем.

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги