Плюс 307! У Києві новий "коронавірусний" рекорд за добу

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 11:16, 23.08.2020 Оновлено: 11:32, 23.08.2020

У Києві у неділю, 23 серпня, зафіксували новий "коронавірусний" рекорд – за минулу добу у столиці підтвердили 307 випадків захворювання.

Загалом у місті вже 11814 заражених коронавірусом. Про це свідчать дані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

За минулу добу у Києві від COVID-19 померли ще дві особи, загалом у столиці вже 167 летальних випадків, спричинених захворюванням. Видужали за увесь період пандемії 3766 жителів столиці, за минулу добу – лише 84.

Дані РНБО щодо коронавірусу у Києві
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок неділі, 23 серпня, в Україні офіційно підтверджено 104 958 випадків коронавірусу. За минулу добу інфекцію виявили у 1987 осіб.

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