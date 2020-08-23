Плюс 307! У Києві новий "коронавірусний" рекорд за добу

У Києві новий "коронавірусний" рекорд за добу. Ілюстрація.
У Києві у неділю, 23 серпня, зафіксували новий "коронавірусний" рекорд – за минулу добу у столиці підтвердили 307 випадків захворювання.
Загалом у місті вже 11814 заражених коронавірусом. Про це свідчать дані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.
За минулу добу у Києві від COVID-19 померли ще дві особи, загалом у столиці вже 167 летальних випадків, спричинених захворюванням. Видужали за увесь період пандемії 3766 жителів столиці, за минулу добу – лише 84.
Дані РНБО щодо коронавірусу у Києві Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок неділі, 23 серпня, в Україні офіційно підтверджено 104 958 випадків коронавірусу. За минулу добу інфекцію виявили у 1987 осіб.
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