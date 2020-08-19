Плюс 215! Коронавірус знову потужно вдарив по Києву. Статистика

У Києві за минулу добу коронавірус виявили ще в 215 осіб. Загалом у столиці вже 10 945 випадків COVID-19.

Про це написав мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в Telegram. Він закликав жителів міста бути обережними й дотримуватися елементарних правил безпеки. Тільки так, за словами політика, можна запобігти стрімкому поширенню вірусу й уникнути повернення до суворих обмежень.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві знову різко збільшилася. За минулу добу вірус виявили в 215 людей. 13 із них – діти. На сьогодні в столиці вже 10 945 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – підкреслив Кличко.

Коронавірус у Києві Telegram / Віталій Кличко

За його словами, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 110 жінок віком від 18 до 90 років, 92 чоловіки віком від 18 до 83 рокiв, а також п'ять дівчаток від трьох до 17 років, вісім хлопчиків від одного до 17 років. Зокрема, йдеться і про шістьох медиків.

"Збільшилась і кількість госпіталізованих. До лікарень столиці потрапили 49 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 26 людей. Усього коронавірус подолали 3484 жителі Києва", – зазначив Кличко.

Він також додав, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 35, Подільському – 26, у Деснянському – 22.

Згідно зі статистикою, опублікованою мером, від коронавірусу у столиці померло вже 155 осіб.

Пост Кличка Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині станом на ранок 19 серпня було підтверджено вже 4685 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили в 65 осіб, одужали 55 хворих, померла за цей час ще одна людина.