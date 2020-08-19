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Плюс 215! Коронавірус знову потужно вдарив по Києву. Статистика

Вероніка Ковбасюк
Вероніка Ковбасюк
Життя столиці
2,8 т.
Коронавірус знову потужно вдарив по Києву. Ілюстрація

Коронавірус знову потужно вдарив по Києву. Ілюстрація.

У Києві за минулу добу коронавірус виявили ще в 215 осіб. Загалом у столиці вже 10 945 випадків COVID-19.

Про це написав мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в Telegram. Він закликав жителів міста бути обережними й дотримуватися елементарних правил безпеки. Тільки так, за словами політика, можна запобігти стрімкому поширенню вірусу й уникнути повернення до суворих обмежень.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві знову різко збільшилася. За минулу добу вірус виявили в 215 людей. 13 із них – діти. На сьогодні в столиці вже 10 945 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – підкреслив Кличко.

Коронавірус у Києві

Коронавірус у Києві Telegram / Віталій Кличко

За його словами, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 110 жінок віком від 18 до 90 років, 92 чоловіки віком від 18 до 83 рокiв, а також п'ять дівчаток від трьох до 17 років, вісім хлопчиків від одного до 17 років. Зокрема, йдеться і про шістьох медиків.

"Збільшилась і кількість госпіталізованих. До лікарень столиці потрапили 49 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 26 людей. Усього коронавірус подолали 3484 жителі Києва", – зазначив Кличко.

Він також додав, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 35, Подільському – 26, у Деснянському – 22.

Згідно зі статистикою, опублікованою мером, від коронавірусу у столиці померло вже 155 осіб.

Пост Кличка

Пост Кличка Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині станом на ранок 19 серпня було підтверджено вже 4685 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили в 65 осіб, одужали 55 хворих, померла за цей час ще одна людина.

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