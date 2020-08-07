Плюс 186! У Києві знову зафіксували велику кількість випадків COVID-19, виявлених за добу

У Києві знову зафіксували велику кількість випадків COVID-19, виявлених за добу, – 186. Загалом у столиці станом на 7 серпня вже 9178 заражених коронавірусом.

Про це розповів мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Цього тижня кількість хворих на коронавірус в Києві зростає щодня. 186 виявлених випадків – тільки за минулу добу. 11 з них – у дітей. На сьогодні в столиці вже 9178 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – підкреслив Кличко.

За його словами, серед осіб, у яких виявили коронавірус за минулу добу, 94 жінки віком від 19 до 84 років, 81 чоловік віком від 19 до 70 рокiв, а також сім дівчаток від двох до 16 років, чотири хлопчики від одного до 13 років. До лікарень столиці госпіталізували 20 пацієнтів.

"За минулу добу одужали 26 людей. Усього коронавірус подолали 3163 мешканці Києва", – відзначив мер столиці.

Він також додав, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 47, у Деснянському – 30, в Святошинському – 20.

Згідно зі статистикою, опублікованою мером на його сторінці у Telegram, коронавірус у столиці забрав життя вже 142 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині станом на ранок 7 серпня було підтверджено вже 4058 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 78 осіб, видужали за цей час – тільки 22.