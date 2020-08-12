Плюс 182! У Києві різко зросла кількість заражених коронавірусом

У Києві кількість заражених коронавірусом зросла на 182 особи за минулу добу. Станом на 12 серпня у столиці вже 9869 випадків COVID-19.

Про це написав мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Telegram. Він закликав людей не ігнорувати загрозу, надівати маску в публічних місцях, у транспорті, тримати соціальну дистанцію та мити руки.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує зростати щодня. 182 виявлених випадки – тільки за минулу добу. На сьогодні в столиці вже 9869 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – підкреслив Кличко.

За його словами, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 86 жінок віком від 19 до 85 років, 83 чоловіки віком від 19 до 82 рокiв, а також вісім дівчаток від двох до 13 років, п'ять хлопчиків від двох до 14 років. Зокрема, йдеться і про п'ятьох медиків. До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів.

Коронавірус у Києві Telegram/Віталій Кличко

"За минулу добу одужала 31 людина. Усього коронавірус подолали 3278 мешканців Києва", – відзначив Кличко.

Також він додав, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 39, у Деснянському– 24, в Солом’янському та Оболонському – по 21.

Згідно зі статистикою, яку опублікував мер, у столиці коронавірус забрав життя 147 киян.

Пост у мережі Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області станом на ранок 12 серпня було підтверджено вже 4 307 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили в 68 осіб, видужав 51 хворий, померла за цей час одна людина.