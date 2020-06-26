Плюс 115! У Києві різко підскочила кількість заражених коронавірусом

У Києві станом на 26 червня зафіксували вже 4724 підтверджені випадки COVID-19. За минулу добу захворювання виявили в 115 жителів столиці.

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Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу виявили коронавірус, збільшилася на 115 людей. Один випадок – летальний. Усього від коронавірусу померли 102 мешканці столиці. На сьогодні в нашому місті вже 4724 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", – сказав Кличко.

Статистика захворюваності на COVID-19 Telegram/Віталій Кличко

За його словами, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус: 58 жінок віком від 19 до 85 років; 49 чоловіків віком від 18 до 78 років; дівчинка, якій чотири роки; сім хлопчиків від трьох до 15 років. З них до лікарень столиці госпіталізували 25 пацієнтів, інші залишилися на самоізоляції під контролем лікарів.

"Одужали за добу 17 людей. Усього коронавірус подолали 1490 мешканців Києва", – підкреслив мер міста.

Він зазначив, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 19. У Дніпровському та Оболонському – по 18, у Деснянському районі – 15 випадків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області станом на ранок 26 червня зафіксували 2419 випадків COVID-19.