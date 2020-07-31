У Києві зафіксували понад сотню нових хворих на COVID-19.

У Києві станом на 31 липня кількість заражених коронавірусом зросла до 8241 особи. За минулу добу захворювання виявили ще в 110 жителів столиці.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ще в 110 жителів Києва виявили за минулу добу коронавірус. На сьогодні в столиці вже 8241 випадок захворювання на COVID-19", – підкреслив він.

За словами Кличка, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 48 жінок віком від 18 до 73 років, 55 чоловіків віком від 18 до 81 року, а також три дівчинки від п'яти до 12 років, четверо хлопчиків від 16 днів (уточнено на сторінці мера в Telegram) до 17 років. Зокрема, йдеться і про чотирьох медиків. До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів.

Статистика захворюваності на COVID-19 у Києві Telegram / Віталій Кличко

"Одужали за минулу добу 64 людини. Всього коронавірус подолав 2941 житель Києва", – зазначив Кличко.

Він також додав, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 28, Деснянському – 16, Дніпровському – 11.

Згідно зі статистикою, опублікованою мером на сторінці в Telegram, коронавірус у столиці забрав життя 132 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині станом на ранок 31 липня було підтверджено 3716 випадків COVID-19. За минулу добу захворювання виявили ще в 44 осіб, видужали за цей час – 22, одна людина померла.