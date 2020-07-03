Плюс 105! У Києві підскочила кількість випадків COVID-19: Кличко озвучив статистику

У Києві станом на 3 липня кількість заражених коронавірусом зросла до 5347 осіб. За добу в місті підтвердили 105 нових випадків COVID-19.

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Про це повідомив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"​​На жаль, у столиці останніми днями все більше випадків захворювання на коронавірус. Кiлькiсть мешканців Києва, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збiльшилась ще на 105 людей. Серед них – п'ятеро медиків. Одна людина померла. На сьогодні в столиці вже 5347 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – підкреслив він.

За словами Кличка, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 57 жінок віком від 20 до 84 рокiв, 40 чоловіків віком від 20 до 94 рокiв, а також три дівчинки від п'яти до 13 років, п'ятеро хлопчиків від двох до 15 років. З них до медзакладів столиці госпіталізували 15 пацієнтів, інші залишилися на самоізоляції, під контролем лікарів.

"За минулу добу одужала 91 людина. Всього коронавірус подолали 1733 мешканці Києва", – відзначив мер столиці.

Він додав, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 23, у Дарницькому – 18, в Солом’янському і Деснянському районах – по 13 випадків.

У статистиці, опублікованій під час брифінгу Кличка, також повідомляється, що у столиці від коронавірусу померли вже 112 осіб.

Статистика захворюваності на COVID-19 у Києві Telegram/Віталій Кличко

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області станом на ранок 3 липня було зафіксовано 2702 підтверджені випадки COVID-19.