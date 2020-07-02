Плюс 104 за добу: опубліковано свіжу статистику щодо коронавірусу в Києві

Станом на ранок 2 липня коронавірус у Києві підтвердили в 5242 осіб. З них у 104 захворювання виявили за останню добу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Від COVID-19 померли всього 111 пацієнтів. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Захворіли:

57 жінок віком від 19 до 94 років

40 чоловіків віком від 20 до 83 років

три дівчинки від трьох місяців до дев'яти років і чотири хлопчики від 10 місяців до 15 років

Одужали за добу 44 людини. Всього коронавірус перемогли 1642 мешканці столиці.

Найбільше випадків зараження за минулу добу зафіксували в районах: Дарницькому – 18, Дніпровському – 15, Голосіївському і Святошинському – по 15.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Києві з 1 липня згідно з постановою уряду ухвалено рішення про посилення протиепідемічних заходів.