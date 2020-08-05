У Києві заборонили купання на популярних пляжах. Перелік

Життя столиці 21:39, 5.08.2020 Оновлено: 21:40, 5.08.2020

У Києві на 11 пляжах знайшли кишкову паличку, через що купатися там не рекомендовано.

Проби води були відібрані 3 серпня. З'ясувалося, що вони не відповідають вимогам Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, сказано на сайті Держпродпотребслужби столиці.

До поліпшення показників якості води купатися не рекомендується на таких пляжах:

  • "Венеція";

  • "Веселка";

  • "Дитячий";

  • "Золотий";

  • "Молодіжний";

  • "Предмістна Слобідка";

  • "Веселка";

  • "Тельбін";

  • "Центральний";

  • "Вир";

  • "Вербний".

Підкреслюється, що цими пляжами можна користуватися тільки як зонами відпочинку, але без купання.

Крім того, зафіксовані запах і плаваючі домішки (дрібні водорості) на пляжі "Галерний", водневий показник не відповідає нормам на пляжах "Веселка", "Галерний", "Вербний". Також на пляжі "Веселка" виявлена біохімічна потреба в кисні (БПК 5).

Як писав OBOZREVATEL, у курортному селищі Кирилівка Запорізької області медузи буквально заполонили узбережжя.

Раніше міжнародна програма "Блакитний прапор" відібрала 15 кращих пляжів в Україні, які відповідають світовим екологічним стандартам.

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