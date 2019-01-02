Столица Украины стремительно обрастает пивными заведениями. Не только ресторанами-броварнями, где можно приобщиться к мировой культуре потребления хмельного напитка.

Чуть ли не в геометрической прогрессии город инкрустируется яркими вывесками пивных маркетов. Среди них как крупные сети, заполняющие ранее пустовавшие торговые ячейки, так и представители малого бизнеса. При этом обе площадки предлагают внушительный ассортимент – от знаменитых сортов до местных авторских рецептов. И популярность таких магазинов предельная понятна: соотношение цена/качество практически равно золотому сечению.

И "пивной путч", победно шагающий по Киеву "Морем пива", "LITRA" и еще минимум пятью брендами, стали дополнять алко-маркеты. Например, активно развивающаяся сеть "Червоне та біленька" – в них фокус смещен на крепкий алкоголь, где ассортимент и ценовая политика так же удовлетворят, по большому счету, любого покупателя. И каждый продавец – будь-то пива или крепких напитков – всячески стимулирует покупателя. Акции и программы лояльности, которые радуют глаз: "пиво дня", "третий литр бесплатно", "предварительный заказ" и прочие скидки для детей дошкольного возраста и молодых мам... словом, маркетинг-подразделения компаний не дают себе скучать.

Пивные маркеты, преимущественно, находятся в пешей доступности. Автору этих строк необходимо пройти буквально менее пяти минут неспешным шагом, чтобы зайти в одну из уже трех подобных пивных, открывшихся в небольшом спальном районе за последние месяцы. И это не говоря о станциях метро, рынках и торговых центрах.

Небольшое наблюдение за магазинами (пивные и алко-маркеты) в разных локациях мегаполиса (центр города, рынки и ТЦ, спальные районы) выявило следующую закономерность: основные покупатели, это, прежде всего, молодые мужчины 25-40 лет. То есть максимально платежеспособное население. И, кроме того, костяк трудоустроенных людей, наполняющих бюджет, платящих пенсии и налоги; генофонд страны, в конце концов.

- Я покупаю раз-два в неделю. Чаще, конечно, один, перед выходными, – говорит Андрей, клиент "Море пива". – В основном беру в этой сети, так как удобно по месторасположению, да и качество устраивает. Пробовал пиво других сетей, признаюсь, разницы большой не заметил.

И этот молодой человек не единственный постоянный клиент пивного маркета. Магазины уверенно формируют базу лояльных покупателей, тем более в ограниченных пространствах спальных районов. Клиентов, готовых платить за вкусный напиток значительные средства из своего кармана.

- Не считал, но, думаю, трачу 300-400 гривен в месяц на пиво, – поделился расходами Саша, клиент "LITRA", расположенного в одном из торговых центров в Святошинском районе Киева.

Продавцы оказались менее откровенны. Отвечать на вопросы о клиентах и продажах отказались. Кроме милой девушки Светланы, попросившей не называть бренд сети и фактическую локацию магазина, но также расположенного в Святошинском районе.

- Основная часть покупателей – молодые мужчины. По моему опыту, больше всего покупают перед выходными, для компании. Могут и пять, и шесть литров купить. На сколько человек – не скажу, они же не отчитываются. Не уверенна, что меня сильно беспокоит тенденция, я просто работаю. Но, знаете, моя бабушка мне однажды сказала: "не выбирай мужика, который пьет много пива, потому как после сорока он уже и не мужик может быть – и себе жизнь испортит, и тебе жить не даст". Ну, вы же понимаете, о чем я говорю, – смеется Светлана.

Фото автора Пивной маркет внутри небольшого спального района

Фото автора Уютное соседство в центре Киева модных заведений и пивного маркета

Фото автора Небольшой пивной магазинчик в новострое

Фото автора Зазывающий вход в маркет в одном из торговых центров

Украина четверть века назад получила один из главных инструментов для развития – частный бизнес. И если сегодня обратиться к сайтам поиска работы, легко увидеть, что пивные и алко-маркеты предлагают количество вакансий и заработную плату на уровне крупных пищевых ритейлеров или продавцов мобильной электроники. А это рабочие места, налоги и даже джентрификация (термин, обозначающий воссоздание городского пространства, допустим, пришедших в упадок кварталов), так как подобный бизнес не упускает ни одной торговой возможности.

Однако возникает вопрос, который лучше всего озвучить через опыт автора, друг которого несколько лет назад иммигрировал в Израиль. И именно по причине скатывания в алкоголизм. По его словам, доступность алкоголя а, главное, стимуляция к его приобретению (акции, яркая красивая реклама, ценовая политика) практически не оставляли ему шанса вернуться домой с работы без бутылки. Выход оказался только в смене страны проживания, где можно купить что угодно, вот только никто не пытается навязать выпить.

Поэтому бизнес-развитие и даже джентрификация – это одна сторона медали. У которой, как известно, их две. Вторая – нужно ли менять сегодняшнюю экономическую выгоду на алко-будущее уже завтра? И ответить должны не только покупатели, но и владельцы "пивного путча".