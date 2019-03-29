Після потепління прийдуть заморозки: синоптики уточнили прогноз погоди в Києві

У Києві з 29 березня почнеться незначне потепління. "Плюсовою" буде не тільки денна, а й нічна температура.

У п'ятницю, за прогнозом Укргідрометцентру, повітря прогріється до +11. У ніч на суботу буде +5, а вдень цілих +13. Опади не прогнозуються.

У день виборів, 31 березня, на киян чекає +5 вночі і вранці та до +16 вдень. Також прогнозується мінлива хмарність і слабкий вітер.

З понеділка температура повітря знову опуститься. У ніч на 1 квітня буде до 6, а вдень +12 і вітряно. Місцями швидкість поривів досягатиме до 12 метрів на секунду. А ось в ніч на вівторок в Києві знову будуть заморозки від -1 до +1, вдень всього +9.

Укргідрометцентр

В інших областях неділя теж буде теплою і без опадів, а в понеділок на сході пройдуть дощі. У вівторок на всій території знову буде сухо, в більшості регіонів будуть нічні заморозки.

Як писав OBOZREVATEL, після рясного снігопаду синоптики попередили, що справжня весняна погода повернеться в столицю на вихідних 30-31 березня.

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