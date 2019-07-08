"Пішов геть!" У Києві жінка розігнала дітей-зацеперів і викликала фурор в мережі

У Києві жінка розігнала малолітніх "зацеперів", які намагалися проїхатися, тримаючись за останній вагон електрички.
Троє хлопчиків приблизно 10-13 років чіплялися за електротранспорт на одній з платформ. Помітивши це, їх почала розганяти очевидиця. Відеозапис опублікували в групі "Київ Оперативний" в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
"Ідіть геть! Ну ти подивися на них!" – кричала жінка.
Зацепер
Скріншот "Київ Оперативний"
Діти
Скріншот "Київ Оперативний"
Після її обурення діти зіскочили з електрички і втекли, один із них зайшов у вагон. Залишилася "висіти" на електропоїзді тільки одна дитина.
У коментарях під постом користувачі мережі похвалили жінку за її небайдужість до безпеки дітей.
"Респект, і зняла на відео, і з поїзда зняла. Головне, щоб батьки побачили", – написала Юлія Старцева.
"Дівчина – розумниця", – підтримала ще один коментаторка.
Як писав OBOZREVATEL, у Києві чоловік завдав кілька ударів підлітку, який з друзями причепився до останнього вагону електрички. Невдалих зацеперів від можливих травм врятували очевидці.
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