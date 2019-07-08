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"Пішов геть!" У Києві жінка розігнала дітей-зацеперів і викликала фурор в мережі

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У Києві жінка розігнала малолітніх "зацеперів", які намагалися проїхатися, тримаючись за останній вагон електрички.

Троє хлопчиків приблизно 10-13 років чіплялися за електротранспорт на одній з платформ. Помітивши це, їх почала розганяти очевидиця. Відеозапис опублікували в групі "Київ Оперативний" в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Ідіть геть! Ну ти подивися на них!" – кричала жінка.

Зацепер

Зацепер

Скріншот "Київ Оперативний"

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Діти

Діти

Скріншот "Київ Оперативний"

Після її обурення діти зіскочили з електрички і втекли, один із них зайшов у вагон. Залишилася "висіти" на електропоїзді тільки одна дитина.

У коментарях під постом користувачі мережі похвалили жінку за її небайдужість до безпеки дітей.

"Респект, і зняла на відео, і з поїзда зняла. Головне, щоб батьки побачили", – написала Юлія Старцева.

"Дівчина – розумниця", – підтримала ще один коментаторка.

"Пішов геть!" У Києві жінка розігнала дітей-зацеперів і викликала фурор в мережі
"Пішов геть!" У Києві жінка розігнала дітей-зацеперів і викликала фурор в мережі
"Пішов геть!" У Києві жінка розігнала дітей-зацеперів і викликала фурор в мережі

Як писав OBOZREVATEL, у Києві чоловік завдав кілька ударів підлітку, який з друзями причепився до останнього вагону електрички. Невдалих зацеперів від можливих травм врятували очевидці.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
А когда на обоссе уже будут новости в стиле "В Киеве наблевал бомж", "Пчела укусила рабочего на Харьковщине". Ну скатываться - так уж по полной,
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