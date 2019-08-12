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Пік спеки і різке похолодання: з'явився точний прогноз погоди в Києві

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У Києві у вівторок, 13 серпня, очікується пік спекотної погоди – повітря прогріється до +34 градусів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила відомий український синоптик Наталія Діденко. Вона уточнила, що ввечері в столиці можливий дощ із грозою в зв'язку з приходом атмосферного фронту.

У середу, 14 серпня, температура спаде на кілька градусів, проте також буде спекотно – до +30 градусів.

Новини
Спека вдарить по Україні з новою силою: прогноз погоди на 13 серпня від ObozTV

У четвер, 15 серпня, за прогнозом Діденко, температура повітря різко впаде до +23 градусів.

Ілюстрація. Погода

Ілюстрація. Погода

Соцмережі

Погода в Києві на 13 серпня

Погода в Києві на 13 серпня

Український гідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами народних синоптиків, у серпні та вересні 2019 року на півдні України очікується "оксамитовий сезон" – погода сприятиме відпочинку на морі.

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Теми
Новини Києва та Київської області Погода в Києві Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Теги
погода спека
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