Протягом минулого тижня в Олександрівській клінічній лікарні в Києві, що приймає хворих на коронавірус українців, спостерігається тенденція збільшення кількості госпіталізованих в інфекційні відділення.

Про це в понеділок, 14 квітня, на своїй сторінці у Facebook повідомила головна лікарка Олександрівської лікарні Людмила Антоненко. "Загроза зростає", – зазначила вона.

Лікарка уточнила, що кількість госпіталізованих зросла від 10 до 17 на добу. "Всі середнього та тяжкого ступеня тяжкості", – написала вона.

Олександрівська клінічна лікарня facebook.com/doc.antonenko

"Не виключаємо, що найближчим часом ми можемо мати пік захворювання, особливо після Великодніх свят, з огляду на велику кількість інфікованих священиків і, ймовірно, прихожан", – додала Антоненко.

Станом на 13 квітня в інфекційних відділеннях Олександрівської клінічної лікарні перебували 74 пацієнти, з них 49 із підтвердженим коронавірусом, 19 – із підозрою, 61 – із пневмонією, 3 – у реанімації, 1 – на ШВЛ. Двоє пацієнтів, чоловіки у віці 48 і 74 роки, померли.

Олександрівська клінічна лікарня facebook.com/doc.antonenko

Олександрівська клінічна лікарня facebook.com/doc.antonenko

Загалом, за даними Міністерства охорони здоров'я, в Києві та області станом на ранок 13 квітня було підтверджено 711 випадків COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 496, а на території області – до 216.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Людмила Антоненко спростувала міф про те, що смертність від COVID-19 не перевищує щорічну середньостатистичну.