Підприємці знову вийшли на мітинг у центрі Києва: що вимагали

У неділю, 3 травня, представники малого та середнього бізнесу вийшли на мітинг під назвою #SaveФОП у центрі Києва.

На Майдані та під будівлею Офісу президента підприємці вимагали послабити карантин і дозволити їм заробляти, повідомляє hromadske (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Підприємці знову вийшли на мітинг у центрі Києва hromadske.ua

Усього на мітинг вийшли близько сотні людей. Спочатку люди зібралися на Майдані. А потім приєдналися до активістів Автомайдану, які приїхали підтримати підприємців до Офісу президента.

Підприємці знову вийшли на мітинг у центрі Києва hromadske.ua

Як розповів один з учасників акції, його бізнес закритий на карантин із 18 квітня. Він закликає владу дозволити підприємцям працювати з дотриманням санітарних вимог. Також він просить видати підприємцям фінансову допомогу, в разі продовження дії обмежень.

Підприємці знову вийшли на мітинг у центрі Києва hromadske.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше, під Кабміном вранці в середу, 29 квітня, почалася акція протесту підприємців. Вони вимагали скасувати карантин із 1 травня.