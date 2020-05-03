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3 травня • оновлено в 23:11
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Підприємці знову вийшли на мітинг у центрі Києва: що вимагали

10.6т
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У неділю, 3 травня, представники малого та середнього бізнесу вийшли на мітинг під назвою #SaveФОП у центрі Києва.

На Майдані та під будівлею Офісу президента підприємці вимагали послабити карантин і дозволити їм заробляти, повідомляє hromadske (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Підприємці знову вийшли на мітинг у центрі Києва

Підприємці знову вийшли на мітинг у центрі Києва

hromadske.ua

Усього на мітинг вийшли близько сотні людей. Спочатку люди зібралися на Майдані. А потім приєдналися до активістів Автомайдану, які приїхали підтримати підприємців до Офісу президента.

Підприємці знову вийшли на мітинг у центрі Києва

Підприємці знову вийшли на мітинг у центрі Києва

hromadske.ua

Як розповів один з учасників акції, його бізнес закритий на карантин із 18 квітня. Він закликає владу дозволити підприємцям працювати з дотриманням санітарних вимог. Також він просить видати підприємцям фінансову допомогу, в разі продовження дії обмежень.

Підприємці знову вийшли на мітинг у центрі Києва

Підприємці знову вийшли на мітинг у центрі Києва

hromadske.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше, під Кабміном вранці в середу, 29 квітня, почалася акція протесту підприємців. Вони вимагали скасувати карантин із 1 травня.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна Київ
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Cachko Elena
Cachko Elena
уже не в терпеж, подождать неделю нельзя ?
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