Підприємці пройшли маршем по центру Києва. Відео
Протестувальники руху "SaveФОП!" у Києві під час акції "Податковий майдан" у п'ятницю, 4 грудня, пройшли маршем по центру столиці.
Підприємці вирушили від парламенту вулицею Грушевського на Хрещатик. OBOZREVATEL стежить за розвитком подій онлайн (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Потім від Бессарабського ринку вони піднялися вулицею Круглоуніверситетською до Офісу президента й повернулися під Верховну Раду.
Мітингувальники вимагають скасування карантинних обмежень для малого і мікробізнесу, а також ухвалити законопроєкти №3853-1 (2) і 3993 про податкові пільги.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
в п'ятницю, 4 грудня, рух "SaveФОП!" влаштував протестну акцію "Податковий майдан" під Верховною Радою України. Вона почалася о 9:00.
3 грудня під парламентом також пройшов пікет за участю профспілок і підприємців. Люди вимагали належного фінансування держпідприємств, виплати боргів із зарплат і скасування антипрофспілкових законопроєктів.
2 грудня під Верховною Радою також протестували ФОП і представники профспілок.
Протести під стінами парламенту були і 1 грудня. Тоді учасники податкового "майдану" навіть перекрили рух в урядовому кварталі.
Того дня Верховна Рада пішла їм назустріч і відтермінувала введення касових апаратів для ФОП на січень 2022 року.