Підприємці пройшли маршем по центру Києва. Відео

Протестувальники руху "SaveФОП!" у Києві під час акції "Податковий майдан" у п'ятницю, 4 грудня, пройшли маршем по центру столиці.

Підприємці вирушили від парламенту вулицею Грушевського на Хрещатик. OBOZREVATEL стежить за розвитком подій онлайн (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Потім від Бессарабського ринку вони піднялися вулицею Круглоуніверситетською до Офісу президента й повернулися під Верховну Раду.

Мітингувальники вимагають скасування карантинних обмежень для малого і мікробізнесу, а також ухвалити законопроєкти №3853-1 (2) і 3993 про податкові пільги.

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