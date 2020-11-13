Підприємець оголосив спортмагазин "Велосипедною церквою", щоб обійти карантин

Київський підприємець Олексій Кушка вирішив перетворити свій веломагазин на "Велосипедну Церкву України", щоб не потрапити під обмеження карантину вихідного дня.

Про своє рішення Кушка повідомив в Facebook. Він уточнив, що подає на реєстрацію статут Всеукраїнської релігійної організації "Велосипедна Церква України".

Підприємець вже назвав себе велопастором і підкреслив, що це не жарт.

"Наша місія нести світле, велосипедне майбутнє в голови і серця людей. Просвіщати їх і наставляти на велосипедний шлях", – написав Кушка.

Він запросив людей приєднатися до його церкви в складні часи для громадян і помолитися за здоров'я керівництва держави, міст, селищ, установ, рідних і близьких.

Користувачам у коментарях ідея підприємця сподобалася.

Хтось поцікавився, чи можна в новій церкві хрестити дитину, хтось запропонував відкрити вело-капличку в іншому місті, весь прибуток назвати пожертвами і не платити з неї податки.

Деякі користувачі розвинули ідею підприємця і запропонували відкривати храми в кінотеатрах.

Однак деяких обурило використання християнських символів у такій затії, оскільки це зачіпає почуття віруючих.

Киянин вирішив перетворити веломагазин на церкву Facebook Олексія Кушки

Статут "Велосипедної Церкви України" Facebook Олексія Кушки

Користувачам сподобалася ідея підприємця Facebook Олексія Кушки

Як писав OBOZREVATEL, у Львові на засіданні виконавчого комітету міськради ухвалили рішення зробити суботу та неділю робочими для ряду підприємств і установ, щоб на них не поширювався карантин вихідного дня.