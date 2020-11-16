Під Верховною Радою зібрався податковий майдан

У понеділок, 16 листопада, в Києві біля Верховної Ради зібралися підприємці на безстрокову акцію "Податковий майдан".

Як повідомляє ASPI, організатором протесту виступила SaveФОП (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У нас дві ключові вимоги: ні карантину, і ні драконівській фіскалізації мікробізнесу", – відзначили учасники мітингу.

Зокрема, вони закликали ухвалити законопроєкти № 3853-1(2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Податковий майдан ASPI

Протест підприємців ASPI

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку листопада Верховна Рада провалила законопроєкт, який передбачає відтермінування на 1 рік обов'язкового використання РРО для фізосіб-підприємців.