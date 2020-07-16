Під Радою зібрався численний мітинг на захист української мови: фоторепортаж

У Києві під будівлею Верховної Ради України у четвер, 16 липня, люди вийшли на мітинг на захист української мови та проти скандального законопроєкту, який ініціював "слуга народу" Максим Бужанський.

Про це дізнався журналіст OBOZREVATEL В'ячеслав Буткалюк, який побував на місці подій. Люди прийшли на акцію із прапорами та плакатами, зокрема, з написами "Армія! Віра! Мова!"(щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Під Радою зібрався численний мітинг на захист української мови

Під Радою зібрався численний мітинг на захист української мови

Під Радою зібрався численний мітинг на захист української мови

Під Радою зібрався численний мітинг на захист української мови

Під Радою зібрався численний мітинг на захист української мови

Також під парламентом встановили велику сцену та банери з написами "Захистимо українську мову". До людей вийшли представники "Європейської солідарності".

Під Радою зібрався численний мітинг на захист української мови

Під Радою зібрався численний мітинг на захист української мови

Під Радою зібрався численний мітинг на захист української мови

Під Радою зібрався численний мітинг на захист української мови

Під Радою зібрався численний мітинг на захист української мови

Справа в тому, що саме 16 липня у Раді планували розглянути скандальний законопроєкт №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в закладах освіти", який ініціював Бужанський. Документ дозволяє навчання в школах не державною мовою.

Під Радою зібрався численний мітинг на захист української мови

Під Радою зібрався численний мітинг на захист української мови

Під Радою зібрався численний мітинг на захист української мови

Під Радою зібрався численний мітинг на захист української мови

Незважаючи на те, що розгляд було перенесено, акцію не відмінили. Мітингувальники вирішили співати патріотичні пісні та спілкуватися з пресою.

Під Радою зібрався численний мітинг на захист української мови Громадське радіо

Під Радою зібрався численний мітинг на захист української мови Громадське радіо

Під Радою зібрався численний мітинг на захист української мови Громадське радіо

Як повідомляв OBOZREVATEL: