Під Радою зібрався численний мітинг на захист української мови: фоторепортаж
У Києві під будівлею Верховної Ради України у четвер, 16 липня, люди вийшли на мітинг на захист української мови та проти скандального законопроєкту, який ініціював "слуга народу" Максим Бужанський.
Про це дізнався журналіст OBOZREVATEL В'ячеслав Буткалюк, який побував на місці подій. Люди прийшли на акцію із прапорами та плакатами, зокрема, з написами "Армія! Віра! Мова!"(щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Також під парламентом встановили велику сцену та банери з написами "Захистимо українську мову". До людей вийшли представники "Європейської солідарності".
Справа в тому, що саме 16 липня у Раді планували розглянути скандальний законопроєкт №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в закладах освіти", який ініціював Бужанський. Документ дозволяє навчання в школах не державною мовою.
Незважаючи на те, що розгляд було перенесено, акцію не відмінили. Мітингувальники вирішили співати патріотичні пісні та спілкуватися з пресою.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У 2019 році Бужанський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким запропонував відстрочити перехід російськомовних шкіл на українську мову.
Трохи згодом він також заявив, що вніс до Раду законопроєкт про скасування закону 5670-д про українську мову.
Вже у липні 2020 року голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко запропонував внести до порядку денного засідання Верховної Ради скандальний законопроєкт, який переносить на 2023 рік перехід російськомовних шкіл на українську мову навчання.
Частина нардепів від "Слуги народу" виступила проти законопроєкту свого колеги Бужанського щодо відстрочки переходу російськомовних шкіл на українську.
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав народних депутатів не підтримувати і зняти з розгляду законопроєкт авторства Бужанського.