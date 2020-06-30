Під Радою влаштували протест через нові закони про працю й вислови Третьякової. Фото

У Києві 30 червня представники профспілкового руху, серед яких шахтарі, енергетики та інші, влаштували акцію протесту біля Верховної Ради.

Як написав у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, люди протестують проти "антилюдських змін до трудового законодавства України" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що на проїжджій частині вулиці Грушевського й під стінами парламенту зібралося щонайменше 600 активістів. Вони заявили, що акція буде безстроковою.

(Facebook Mykhailo Volynets)

Насамперед її учасники виступають проти "антисоціальної політики влади", закликають "не знищувати закон про працю" й вимагають не допустити ухвалення антипрофспілкових законопроєктів №2708 і 2681.

(Facebook Mykhailo Volynets)

Зокрема, за словами протестувальників, влада має намір скасувати статтю закону про працю, яка передбачає, що у разі звільнення працівника це потрібно погоджувати з профспілкою. Її ж члени запевняють, що уряд повинен створювати нові робочі місця, "а не перетворювати працівників на рабів".

(Facebook Mykhailo Volynets)

Водночас іще однією вимогою протестувальників є відставка депутатки від "Слуги народу" Галини Третьякової, голови парламентського комітету соцполітики, який був ініціатором зазначених законопроєктів. Серед іншого вона, нагадаємо, нещодавно виступила за скасування пільг.

"Ми тут, щоб не допустити ухвалення законів про працю, профспілки й фонди соціального страхування, які активно просуває комітет із питань соціальної політики під керівництвом Галини Третьякової. Через це ми вимагаємо відкликати ці законопроєкти й звільнити Третьякову із обійманої посади", – цитує zPost.me слова представника профспілок авіабудівників Дмитра Полякова.

(zpost.me)

(zpost.me)

(Facebook Mykhailo Volynets)

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський пообіцяв вирішити питання з невиплатою зарплат шахтарям зі Львова, які минулого тижня протестували під його офісом.