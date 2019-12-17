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17 грудня • оновлено в 11:18
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Під Радою влаштували масові мітинги: опубліковані фото і відео

5.8т
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У центрі Києва 17 грудня почалися мітинги під Верховною Радою України. На них вийшли власники машин на єврономерах, а також противники відкриття ринку землі. На порядку денному парламенту на 17 грудня не заплановано розгляд земельного питання, але глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключав, що в цей день нардепи почнуть його розбирати.

Масову акцію проти продажу сільськогосподарської землі анонсував на своєму Telegram-каналі "Національний корпус". Вона почалася о 9-й ранку (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

До неї приєдналися аграрії, представники профспілок, патріотичних політичних сил, волонтери, ветерани і прості громадяни. За даними "Громадського", в акції взяли участь 1,5-2 тисячі осіб. Крім того, її підтримали і в регіонах. Наприклад, у Харківській області протестувальники перекрили автошлях М-03 поблизу села Коротич Пісочинського району.

"Українці вимагатимуть від президента Зеленського зняти з розгляду всі законопроєкти, які дозволяють розпродаж сільськогосподарської землі. Зважаючи на останні події, стало зрозумілим, що Зеленський не збирається враховувати думку народу. Його мета: якомога швидше ухвалити закон щодо продажу землі. Закликаємо всіх українців об'єднуватися, адже за Конституцією право розпоряджатися нею належить винятково українському народу, а не тимчасовим людям при владі", – йдеться у заяві "Нацкорпусу".

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Його представники також озвучили низку вимог до влади: продовжити мораторій на продаж землі, провести всеукраїнський референдум з цього питання, а також забезпечити викуп паїв державою за ринковою ціною для тих, хто хоче продати свою землю.

Мітинги під Верховною Радою

Мітинги під Верховною Радою

Мітинги під Верховною Радою

Мітинги під Верховною Радою

Мітинги під Верховною Радою

Мітинги під Верховною Радою

Мітинги під Верховною Радою

Мітинги під Верховною Радою

Мітинги під Верховною Радою

Мітинги під Верховною Радою

Протести проти ринку землі під Радою

Протести проти ринку землі під Радою

"Громадське"

Крім того, пікетувати Верховну Раду 17 грудня виїхали і власники авто з єврореєстрацією. У зв'язку з цим виник транспортний колапс в урядовому кварталі на вулиці Грушевського. Як повідомив у Facebook провідний спеціаліст Кабміну Андрій Якобчук, "євробляхи" почали прибувати під парламент ще о 7-й ранку. Їхня головна вимога – врегулювання правил розмитнення автомобілів.

Аналогічна ситуація спостерігається і під Національним банком та Офісом президента. Відповідне відео в Telegram опублікував народний депутат Антон Поляков.

"Я так зрозумів, на роботу скоро не потрапиш. Біля Нацбанку страйкують, біля ОП намети, а до Ради знову йдуть мітингувальники. Гарний початок пленарного тижня", – зазначив парламентар.

Через масові акції в центрі Києва поліцією було ухвалено рішення обмежити рух транспорту.

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"Щоб гарантувати безпеку і комфорт мешканців та гостей столиці, на деяких ділянках столичних доріг буде обмежений в'їзд великогабаритного вантажного і спеціального транспорту. Просимо з розумінням поставитися до таких тимчасових заходів. Також рекомендуємо за можливості утриматися від поїздок центральною частиною Києва власним автотранспортом, щоб уникнути ускладнень дорожнього руху", – йдеться в оголошенні на сторінці Facebook Національної поліції.

За даними на сайті МВС, для гаранутвання громадської безпеки та порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, працівники ДСНС, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу заступили на чергування в посиленому режимі.

Протести власників авто на єврономерах під Радою

Протести власників авто на єврономерах під Радою

"Главком"

Протести власників авто на єврономерах під Радою

Протести власників авто на єврономерах під Радою

"Главком"

Протести власників авто на єврономерах під Радою

Протести власників авто на єврономерах під Радою

"Главком"

"Євробляхери" під парламентом

"Євробляхери" під парламентом

Kyiv LIVE

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Мораторій на продаж землі Ринок землі в Україні Авто на єврономерах Акції протесту в Києві
Місце
Україна Київ
Теги
Національний корпус Верховна Рада України
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Timofejev Michail
Timofejev Michail
— А Моня здесь? — Здесь. — А тётя Брана пришла? — Пришла. — А где бабушка? Я её не вижу. — Вот она стоит. — А Исак? — Исак тут. — А дети? — Вот все дети. — Кто же в лавке остался?!
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Национальный корпус придурки
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васильевич василий
васильевич василий
Бей красных пока не побелеют , бей белых пока не покраснеют
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