Під Радою розгорнули протест проти мовного закону "слуги": трапилися сутички. Відео

Під Верховною Радою у п’ятницю, 17 липня, відбулися сутички правоохоронців із учасниками протесту проти мовного законопроєкту нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського.

Протестувальники запалили під будівлею парламенту ватру, повідомляє "Громадське радіо" у Twitter (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Невелику протестну акцію організувала "Демсокира". Учасники розклали великий плакат на землі із написом: "Руки геть від закону про мову".

Протест під Радою (Twitter Громадське радіо)

На акції присутні представники різних політичних сил і громадських рухів, а також звичайні українці – загалом більше тисячі осіб. Деякі депутати на мітингу виступили з вимогою не ухвалювати законопроєкт. Під час нього також трапився незначний конфлікт із поліцією.

Протестувальники запалили під будівлею парламенту ватру (Twitter Громадське радіо)

Зауважимо, що українців обурив проєкт закону №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в закладах освіти". Документ винесено на розгляд у парламенті, засідання якого розпочалося о 10-ій 17 липня.

На акцію протесту прийшло більше тисячі осіб (Twitter Громадське радіо)

Нагадаємо:

у тексті законопроєкту йдеться про скасування переходу російськомовних середніх класів на навчання українською з 1 вересня 2020 року. На переконання авторів, натомість перехід має відбудеться 1 вересня 2023 року.

проєкт закону також знижує об'єм української: замість 80%, як це передбачено зараз, 20% – у п'ятому-восьмому класах, 40% – у дев'ятому, 60% – в старших класах.

Протестувальники тримають у руках плакати (suspilne.media)

Деякі депутати на мітингу виступили з вимогою не ухвалювати законопроєкт (suspilne.media)

Учасники розклали великий плакат на землі (suspilne.media)

На плакаті написано: "Руки геть від закону про мову" (suspilne.media)

Українці обурені "законом" Бужанського (suspilne.media)

На акції присутні представники різних політичних сил і громадських рухів (Twitter Громадське радіо)

Протестують і звичайні українці (Twitter Громадське радіо)

Як повідомляв OBOZREVATEL, частина нардепів від "Слуги народу" виступила проти законопроєкту свого колеги Максима Бужанського щодо відстрочки переходу російськомовних шкіл на українську.