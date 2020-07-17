Під Радою розгорнули протест проти мовного закону "слуги": трапилися сутички. Відео

Марина Ліснічук Життя столиці 10:55, 17.07.2020 Оновлено: 11:07, 17.07.2020

Під Верховною Радою у п’ятницю, 17 липня, відбулися сутички правоохоронців із учасниками протесту проти мовного законопроєкту нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського.

Протестувальники запалили під будівлею парламенту ватру, повідомляє "Громадське радіо" у Twitter (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Невелику протестну акцію організувала "Демсокира". Учасники розклали великий плакат на землі із написом: "Руки геть від закону про мову".

Протест під Радою
(Twitter Громадське радіо)

На акції присутні представники різних політичних сил і громадських рухів, а також звичайні українці – загалом більше тисячі осіб. Деякі депутати на мітингу виступили з вимогою не ухвалювати законопроєкт. Під час нього також трапився незначний конфлікт із поліцією.

Протестувальники запалили під будівлею парламенту ватру
(Twitter Громадське радіо)

Зауважимо, що українців обурив проєкт закону №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в закладах освіти". Документ винесено на розгляд у парламенті, засідання якого розпочалося о 10-ій 17 липня.

На акцію протесту прийшло більше тисячі осіб
(Twitter Громадське радіо)

Нагадаємо:

  • у тексті законопроєкту йдеться про скасування переходу російськомовних середніх класів на навчання українською з 1 вересня 2020 року. На переконання авторів, натомість перехід має відбудеться 1 вересня 2023 року.

  • проєкт закону також знижує об'єм української: замість 80%, як це передбачено зараз, 20% – у п'ятому-восьмому класах, 40% – у дев'ятому, 60% – в старших класах.

Протестувальники тримають у руках плакати
(suspilne.media)
Деякі депутати на мітингу виступили з вимогою не ухвалювати законопроєкт
(suspilne.media)
Учасники розклали великий плакат на землі
(suspilne.media)
На плакаті написано: "Руки геть від закону про мову"
(suspilne.media)
Українці обурені "законом" Бужанського
(suspilne.media)
На акції присутні представники різних політичних сил і громадських рухів
(Twitter Громадське радіо)
Протестують і звичайні українці
(Twitter Громадське радіо)

Як повідомляв OBOZREVATEL, частина нардепів від "Слуги народу" виступила проти законопроєкту свого колеги Максима Бужанського щодо відстрочки переходу російськомовних шкіл на українську.

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