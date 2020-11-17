Під Радою на мітингу відбулися зіткнення з поліцією. Фото та відео

У вівторок, 17 листопада, у Києві біля Верховної Ради проходить масштабний протест, під час якого трапилися зіткнення.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, підприємці та активісти руху "SaveФОП" виступали проти законопроєкту, який вводить обов'язкове використання касових апаратів для фізосіб-підприємців.

Відзначимо, що протестувальники не давали народним депутатам пройти в будівлю парламенту. Внаслідок Нацгвардія та Нацполіція робили коридор для нардепів, щоб політики могли пройти.

Мітинг під Верховною Радою Страна

Акція протесту Страна

Крім того, учасники мітингу перекрили рух по вулиці Грушевського. З початку акції були помічені невеликі сутички, але поки без масових бійок і затримань.

Додамо, що учасники акції також вимагають не вводити карантинні обмеження для малого і мікробізнесу, а також ухвалити законопроєкти, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

На мітинг вийшло багато людей Страна

На мітингу відбулися зіткнення з поліцією Страна

Протестний мітинг під Радою Страна

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 листопада підприємці вийшли на "податковий майдан" під будівлю Верховної Ради.

Раніше глава комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, навіщо бізнес змусять використовувати касові апарати.