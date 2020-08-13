Під посольством Білорусі в Києві влаштували протест проти Лукашенка. Фото та відео

Юрій Сергієнко Життя столиці 20:18, 13.08.2020

У Києві 13 серпня під будівлею білоруського посольства пройшла акція солідарності з жителями сусідньої країни.

Демонстранти вимагали звільнити учасників мирних зібрань та політичних активістів в Білорусі, пишуть "Вести" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця новини).

Українці влаштували протест біля посольства Білорусі в Києві

За даними видання, в демонстрації взяли участь близько 100 осіб. Також між учасниками акції і поліцією сталися невеликі сутички, коли вони спробували перекрити дорогу.

Активісти запалили фаєри і димові шашки

Активісти запалили фаєри і димові шашки перед будівлею посольства. Це також стало причиною перепалки з представниками правоохоронних органів.

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Під час акції протестувальники скандували: "Лукашенко в тюрму!", "Свободу політв'язням", "Живе Білорусь". В руках вони тримали плакати з плакатами солідарності з білоруським народом, на яких було написано "Досить нас катувати, Білорусь – вільна країна", "Людей вбивають, стурбованості – мало".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Білорусі вже п'ятий день тривають акції протесту проти результатів виборів президента, в яких переміг Олександр Лукашенко.

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