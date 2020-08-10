Під посольством Білорусі в Києві відбулися сутички: є затримані. Відео

У Києві пройшла акція під посольством Білорусі.

У Києві 10 серпня відбулася акція протесту під посольством Білорусі та сутички мітингувальників із правоохоронцями.

За даними "Радіо Свобода", затримали, попередньо, не менше шести активістів, зокрема колишнього політв'язня, кримчанина Олександра Кольченка (щоб подивитися відео акції, поскрольте новину вниз).

Як пише PavlovskyNews у Telegram, біля будівлі перебували кілька десятків людей. Вони висловлювали солідарність із народом Білорусі, де після попередніх результатів виборів президента пройшли масові протести.

Акція протесту. Twitter / Marian Kushnir

На кадрах із місця події видно, що протестувальники запалили фаєри і скандували: "Віримо, можемо, переможемо!" та "Країні свободу – геть Луку виродка!" Кілька людей принесли прапори та плакати.

Під посольством Білорусі в Києві зібралися активісти. PavlovskyNews

Під посольством Білорусі в Києві зібралися активісти. PavlovskyNews

Перші двоє затриманих намагалися кидати яйця у бік будівлі посольства. "Трохи пізніше відбулася жорстка сутичка – відірвали номера на поліцейській машині. Люди намагалися забрати назад затриманого", – сказано в повідомленні PavlovskyNews.

Журналісти також передають, що правоохоронці "дотримувалися незвичної пильності".

"Співробітники СБУ запідозрили одного з учасників акції в підготовці провокації. Викликана поліція для перевірки документів", – передав кореспондент із місця подій.

Акція солідарності з Білоруссю в Києві. Telegram-канал "Политика страны"

Кольченко, як пише "Радіо Свобода" затримали після того, як у провулку, де знаходилися попередні затримані, намагалася проїхати машина патрульних. Почалася сутичка, було пошкоджено авто поліції.

На акції відбулися сутички. Скриншот

За Попередніми данімі, на Акції під посольством Беларуси в Києві Затримали Вже 6 людей, сообщает кореспондент Радіо Свобода.

Ось як відбулось Одне з затримання pic.twitter.com/4CCBVa43JQ - Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 10, 2020

Під посольством Беларуси в Україні мітінгарі скандують "Ганьба", двох людей Затримали - Як повідомілі правоохоронці Радіо Свобода, затрімані намагались жбурляті яйця в БІК Будівлі посольства pic.twitter.com/MGgk7LDSSZ - Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 10, 2020

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