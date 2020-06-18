Під ОП активісти влаштували мітинг через Гандзюк. Фото і відео
У середу, 17 квітня, під Офісом президента України в Києві активісти влаштували мітинг з вимогою встановити справедливе покарання для замовників вбивства Катерини Гандзюк.
Із мирною акцією люди зібралися на Майдані незалежності навпроти Будинку профспілок близько 22:00, повідомили на сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк?" в Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Там в пам'ять про правозахисницю на стіні створили світлову проекцію з її портретом. Потім активісти вирушили до Офісу президента. На нічну акцію прийшли кілька десятків людей.
Під будівлею вони розгорнули банер з написом: "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк!", зазначає hromadske.
Відзначимо, що 17 червня Гандзюк мало виповнитися 35 років. Деякі активісти прийшли на мітинг з квітами.
Раніше OBOZREVATEL писав, що СБУ знову затримала главу Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якого підозрюють в замовленні та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.