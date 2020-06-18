Під ОП активісти влаштували мітинг через Гандзюк. Фото і відео

У середу, 17 квітня, під Офісом президента України в Києві активісти влаштували мітинг з вимогою встановити справедливе покарання для замовників вбивства Катерини Гандзюк.

Із мирною акцією люди зібралися на Майдані незалежності навпроти Будинку профспілок близько 22:00, повідомили на сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк?" в Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Там в пам'ять про правозахисницю на стіні створили світлову проекцію з її портретом. Потім активісти вирушили до Офісу президента. На нічну акцію прийшли кілька десятків людей.

Під будівлею вони розгорнули банер з написом: "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк!", зазначає hromadske.

Мітинг під ОП через Катерину Гандзюк

Мітинг під ОП через Катерину Гандзюк

Відзначимо, що 17 червня Гандзюк мало виповнитися 35 років. Деякі активісти прийшли на мітинг з квітами.

Мітинг під ОП через Катерину Гандзюк

Скріншот

Раніше OBOZREVATEL писав, що СБУ знову затримала главу Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якого підозрюють в замовленні та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.