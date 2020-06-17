Під Офісом президента і на Майдані в Києві розгорнулися гучні акції протесту. Фото і відео

Марина Ліснічук Життя столиці 10:49, 17.06.2020 Оновлено: 11:02, 17.06.2020

В урядовому кварталі на вулиці Банковій у Києві 17 червня розгорнули протестний мітинг проти партії Шарія. Зі свого боку його прихильники провели свою контракцію на Майдані.

До місця подій стягнули поліцейських і Національну гвардію. Правоохоронці зазначають, що учасники мають різні політичні уподобання, а тому між ними не виключені конфлікти (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Під воротами Офісу президента помічені представники "Демократична сокира" і "Рух ветеранів України", які раніше анонсували акцію "Київ не для Шарія".

Протести у центрі Києва
Telegram-канал "Страни"

Люди стоять у білих халатах і з табличками про "психіатричну допомогу", у такий спосіб висловлюючи намір надати таку людям із іншими політичними поглядами, повідомляє Telegram-канал "Страни".

Протести у центрі Києва
Telegram-канал "Страни"

Мітингувальники скандували "Вово, виходь", закликаючи вийти до них президента. Однак поліція до самої будівлі ОП нікого не підпустила, оточивши учасників акції.

Протести у центрі Києва
Telegram-канал "Страни"

Зі свого боку щонайменше дві сотні прихильників Шарія, як той просив їх напередодні, принесли на мітинг на Майдані "дозволені законом засоби самозахисту". Як підкреслює "УП", половина протестувальників – у формі муніципальної варти та "Правого сектору".

Протести у центрі Києва
Telegram-канал "Страни"
Протести у центрі Києва
Telegram-канал "Страни"
Протести у центрі Києва
Telegram-канал "Страни"
Протести у центрі Києва
Telegram-канал "Страни"
Протести у центрі Києва
Telegram-канал "Страни"
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Як повідомляв OBOZREVATEL, представники Національної поліції і Національної гвардії України вийшли охороняти правопорядок у центрі Києва у зв'язку із запланованими масовими мітингами в урядовому кварталі на вулиці Банковій.

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