Під Офісом президента і на Майдані в Києві розгорнулися гучні акції протесту. Фото і відео
В урядовому кварталі на вулиці Банковій у Києві 17 червня розгорнули протестний мітинг проти партії Шарія. Зі свого боку його прихильники провели свою контракцію на Майдані.
До місця подій стягнули поліцейських і Національну гвардію. Правоохоронці зазначають, що учасники мають різні політичні уподобання, а тому між ними не виключені конфлікти (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Під воротами Офісу президента помічені представники "Демократична сокира" і "Рух ветеранів України", які раніше анонсували акцію "Київ не для Шарія".
Люди стоять у білих халатах і з табличками про "психіатричну допомогу", у такий спосіб висловлюючи намір надати таку людям із іншими політичними поглядами, повідомляє Telegram-канал "Страни".
Мітингувальники скандували "Вово, виходь", закликаючи вийти до них президента. Однак поліція до самої будівлі ОП нікого не підпустила, оточивши учасників акції.
Зі свого боку щонайменше дві сотні прихильників Шарія, як той просив їх напередодні, принесли на мітинг на Майдані "дозволені законом засоби самозахисту". Як підкреслює "УП", половина протестувальників – у формі муніципальної варти та "Правого сектору".
Як повідомляв OBOZREVATEL, представники Національної поліції і Національної гвардії України вийшли охороняти правопорядок у центрі Києва у зв'язку із запланованими масовими мітингами в урядовому кварталі на вулиці Банковій.