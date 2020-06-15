Під мерією Києва влаштували лежачий протест: чого вимагали

У понеділок, 15 червня, під стінами Київської міської державної адміністрації велосипедисти влаштували акцію "Досить смертей на дорогах!".

За словами організаторів, вони хотіли привернути увагу чиновників до потреб велосипедистів. У вимогах зазначено створення безпечних умов на дорогах, благоустрій нових велосипедних маршрутів (щоб подивитися відео і фото, доскролльте новину до кінця).

Під мерією Києва влаштували лежачий протест: що вимагають Facebook Петра Вакса

Учасники акції нагадали, що за останній час кількість ДТП за участю велосипедистів зросла, з початку року загинули 5 осіб.

Під мерією Києва влаштували лежачий протест Укрінформ

Один з організаторів акції Віталій Селик повідомив на своїй сторінці в Facebook, що велоактівісти вже почали переговори з заступником мера Києва Олександром Густелевим щодо прискорення розвитку велосипедної мережі столиці.

Велоактівісти ведуть переговори із заступником мера Києва Олександром Густелевим Facebook Віталія Селика

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Києві на смерть збили двох велосипедистів.