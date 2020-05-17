Під Києвом збанкрутілий фермер викинув на смітник тонни моркви, тому що не зміг продати урожай через карантин.

Про це написав у Facebook користувач Andrew Havand, опублікувавши фото і відео гір зіпсованих овочів (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

"Тільки що дорогою зустрів, ймовірно, один із результатів карантину. Гори моркви, яку викинули гнити", – йдеться в повідомленні.

Під Києвом викинули на смітник тонни моркви Facebook/Andrew Havand

За словами місцевих жителів, які збирали викинуті овочі на корм тваринам, підприємець збанкрутував через неможливість збути моркву. В результаті він просто викинув її.

Під Києвом викинули на смітник тонни моркви Facebook/Andrew Havand

Водночас автор посту підкреслив, що подібних випадків по всій країні, ймовірно, може бути сотні. Хоча в коментарях користувачі висловили іншу думку щодо причини такої ситуації.

"Можливо, фермер притримував запаси моркви, чекаючи велику ціну навесні, але тепла весна внесла свої корективи, і продукція при зберіганні зіпсувалася. Тому фермеру довелося викинути морква. А може це і не фермер", "Дебільна влада довела фермерів до банкрутства, коли урожай було неможливо вивезти на оптові ринки. Трагедія фермера", "А міг би стати місцевим героєм віддавши частинами дитячому будинку, будинку престарілих, дізнатися, чи є в районі малозабезпечені і пенсіонери й віддати частину їм, знайти спонсорів на бензин і відвезти в інший регіон в такі самі місця", 2Фейк. Моркву зараз ще не збирають. Рано", "Можливо питання в якості цієї моркви? Не пройшла лабораторні тести?", "Звичайно, простіше всього викинути! Навіщо утилізувати??.. Можна ж просто забруднювати навколишнє середовище!", "Оту моркву яка з виду нічого, а всередині як не гнила, то якась дерев'яна, то хай отак викидають – люди не свині", – коментують українці.

Коментарі українців Facebook/Andrew Havand

Коментарі українців Facebook/Andrew Havand

Коментарі українців Facebook/Andrew Havand

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні закриття ринків через введений карантин призвело до того, що впали ціни на овочі, а фермери відмовляються прибирати врожаї з полів.

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