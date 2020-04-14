Під Києвом ввели ще один карантин: з чим пов'язаний

У місті Фастів Київської області, окрім обмежувальних заходів через поширення коронавірусу COVID-19, ввели ще й карантин у зв'язку із виявленням сказу у кота.

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Про це написала пресслужба Фастівської міської ради на своєму сайті. У Фастові проводяться профілактичні щеплення домашнім тваринам від сказу.

"9 квітня до одного із домоволодінь прибився звичайний бродячий кіт, який вже наступного дня почав виявляти агресію та занепокоєння і загинув. Господиня відразу звернулася до спеціалістів Фастівської районної державної лікарні ветеринарної медицини за допомогою, у результаті дослідження було встановлено позитивний результат на сказ", – йдеться у повідомленні.

Пресслужба Фастівської міскради також відзначила, що:

При захворюванні на сказ та відсутності лікування смерть неминуча;

Людина може заразитися сказом від інфікованої тварини через: укус, подряпину, мікроушкодження шкіри, потрапляння зараженої слини на слизові оболонки.

Індикатором цієї хвороби є прояв гідрофобії – страх води (у людей викликає біль навіть дзюрчання води чи згадка про неї).

Під Києвом ввели ще один карантин. Ілюстрація

Мешканцям міста порекомендували уникати контактів із бродячими тваринами, вакцинувати від сказу домашніх тварин.

"Якщо вас укусила чи обслинила тварина (особливо дика чи безпритульна) негайно зверніться до лікаря! Якщо тварина – домашня, попросіть власника надати документи, що підтверджують її щеплення. Собаку, кота чи іншу тварину, яка покусала людей або тварин, слід негайно ізолювати і утримувати під наглядом спеціалістів протягом десяти днів. Якщо тварина була заражена, протягом цього терміну можуть проявитись ознаки хвороби", – відзначили в пресслужбі.

"Захворювання на сказ можна уникнути, якщо після укусу людина отримає необхідну медичну допомогу. Курс антирабічних щеплень призначають у разі ймовірного або наявного інфікування людини, після визначення приналежності випадків укусів до певних категорій контакту, згідно з рекомендаціями ВООЗ. Самовільно припиняти лікування чи порушувати режим поведінки під час нього неприпустимо", – додали у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня Кабінет міністрів України ввів карантин по всій країні до 3 квітня у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19. Пізніше в Україні продовжили карантин. Попередній термін його закінчення – 24 квітня. Також по всій території країни ввели режим надзвичайної ситуації.