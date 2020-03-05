Під Києвом відсвяткують міжнародний жіночий день в стилі Київської Русі

Стародавній Київ в Князівстві Київська Русь ( "Парк Київська Русь") запрошує відзначити свято весни і краси в стилі Київської Русі.

7, 8 і 9 березня гостей чекає безліч розваг і оригінальних вистав: кінні шоу, показові виступи з древнім кінним бойовим мистецтвам, катання на конях, музеї, експозиції, різноманітність страв з багаття, хороводи, ігри з призами, екстремальні атракціони і навіть середньовічний показ мод.

До свята весни і краси Стародавній Київ приготував подарунок: 8 марта для всіх жінок знижка 50% на вхідні квитки, а для дівчат до 18 років – вхід безкоштовний.

Найкращий спосіб відзначити Міжнародний жіночий день – приїхати в Князівство Київська Русь. Адже в нашій країні жінок шанували здавна. Жінки Київської Русі були грамотними, з їх думкою рахувалися, а до їхніх порад прислухалися.

Приїхавши в Древній Київ, гості здійснять подорож у часі на тисячу років назад, в епоху Київської Русі. Адже тут відтворюється Київ V – XIІІ століть в повному масштабі на основі знань сучасної науки, а також відроджується атмосфера і дух тієї епохи.

Увійшовши в ворота Князівства, гості опиняться в сьогоденні, живому середньовічному місті. Вони побачать, якою насправді була життя в Київській Русі, прогуляються старовинними вуличками і почують живу мову наших предків. Дізнатися більше про русичів можна, відвідавши музеї історичного костюма і дерев'яного зодчества, оглянувши експозиції облогової техніки, кораблебудування і середньовічних тортур.

Тут гості побачать одне з чудес Стародавнього Києва – унікальних коней рідкісних стародавніх порід, зібраних з усього світу в Княжій стайні. До цим прекрасним скакунам можна підійти, погладити, сфотографуватися з ними, а також проїхатися на них верхи або в екіпажі.

7, 8 і 9 березня жителі Князівства приготували для дорогих гостей святкову розважальну програму, яка почнеться з вражаючого виїзду кінної дружини і параду княжих прапорів.

Продовжиться дійство кінно-трюкових виступами. Гості побачать, які обладунки та зброю використовували середньовічні лицарі в боях. А бажаючі зможуть і самі одягатися в древню бойову амуніцію і самому відчути, як це – надіти на себе десятки кілограмів заліза.

Святковий сюрприз для гостей від жителів Стародавнього Києва - показ Середньовічної моди. Відвідувачі побачать найрізноманітніші костюми жителів Київської Русі – від звичайного городянина, русича, ремісника, дружинника до великих князя і княгині. Гостям покажуть бойову амуніцію, обладунки та зброю різних епох і народів: від скіфів до половців, угорців, від легендарних амазонок до лицарів Середньовічної Європи. Відвідувачі побачать військову моду, і не на подіумі, а "в дії".

Також глядачам покажуть і традиційну екіпіровку коней. Адже в ці дні пройдуть показові виступи акторів-каскадерів по віртуозному володінню різними видами середньовічної зброї верхи на коні: мечами, списами, сулицями. Крім цього вершники і їх вірні коні продемонструють прийоми середньовічного бою, покажуть види бойових фігур і побудов, які використовувалися в древніх битвах. На ристалище перед глядачами розгорнеться захоплююче дійство "Князівське полювання", яке повідає гостям, як проходила підготовка до лицарських турнірів, та й до справжніх боїв.

Також глядачі побачать виступи кінних лучників: верхи на коні на повному скаку спортсмени змагатимуться у влучності стрільби з справжніх середньовічних луків. Це неймовірно складне завдання для учасників змагань, але, в той же час, азартне і захоплююче видовище для відвідувачів!

І, як завжди, гості Князівства будуть не просто спостерігати за тим, що відбувається на сцені, але зможуть долучитися до дійства, до веселих древнеславянськім ігор і хороводів.

У Стародавньому Києві є всі, щоб кожен гість відчув себе повноправним жителем середньовічного міста. Тут можна приміряти історичні костюми часів Київської Русі, в гостях у волхвині дізнатися таємниці минулого і майбутнього і покуштувати трав'яних напоїв за давніми рецептами. У середньовічній крамниці можна підібрати романтичні подарунки для коханих жінок - оригінальні сувеніри ручної роботи. Любителів екстриму порадують швидкісна гірка "Змій Горинич" і канатний спуск "Полетайло". Покуштувати дуже смачних напоїв і страв, приготованих на вогнищі, можна в теплій антуражності Княжої корчмі.

Хто захоче продовжити свою подорож в Середньовіччі ще на день, може залишитися ся з ночівлею в будинку готельного типу "4 кімнати" або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

У Князівстві можна освоїти стародавнє бойове мистецтво верхової стрільби з лука, записавшись в школу кінних лучників. Для цього потрібно звернутися до організаторів в Стародавньому Києві або зв'язатися по тел. (044) 461-99-37. І вже на першому занятті можна керувати конем і влучно стріляти з лука по мішенях, долучаючись до бойовим традиціям наших предків!

Стародавній Київ відкривається о 10:00, програма розпочнеться о 13:30 і триватиме орієнтовно до 17:00.

Цiна квитка: повний квиток для дорослого – 200 грн., Для пенсіонерів і студентів – 150 грн., Для дітей шкільного віку – 80 грн., Для дошкільнят – безкоштовно. Акція: 8 марта квитки для дівчат 18 років і старше – 100 грн., А дівчатам до 18 років - безкоштовно

Стародавній Київ в Князівстві Київська Русь розташований в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів.

Курсують маршрутки з Києва від станції метро "Видубичі", згідно з розкладом на сайті.

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