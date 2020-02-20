Під Києвом відсвяткують Масляну за стародавніми традиціями

29 лютого і 1 березня Древній Київ у Князівстві Київська Русь ("Парк Київська Русь") запрошує на наймасштабніше в Україні святкування Масляної за старослов'янськими традиціями.

На гостей чекає не просто відтворення обрядів, а цілий калейдоскоп розваг і оригінальних вистав із кінно-трюковими виступами, стародавніми обрядами, традиційними слов'янськими забавами, майстер-класами та екстремальними атракціонами. А також: смачні млинці з різними начинками, різноманітність страв з багаття, спалювання величезного опудала, подарунки на масляному стовпі, а ввечері – яскрава вогняна програма.

29 лютого і 1 березня пройде по-справжньому яскраве і грандіозне святкування Масляної в справжньому, живому середньовічному місті. Гостей чекають гуляння із розмахом в стилі Київської Русі: з автентичною програмою і безліччю традиційних слов'янських забав. Це буде не звичний концерт із продажем їжі, а справжнє занурення в атмосферу середньовічних святкувань! Гуляння нестимуть і пізнавальну складову, адже гості дізнаються про історію свята, де у "Повісті минулих літ" воно згадується, як готували млинці в Київській Русі та що робити в цей день, аби весь рік був щедрим.

Гостей чекають стародавні традиції Масниці із захоплюючими дійствами за участю кінно-трюкового і пішого театру. А ще – урочиста церемонія зустрічі князя, яскрава авторська театралізована програма з відтворенням давніх обрядів, древній ритуал "Колодій" та виступи народних колективів. І все це в справжньому, живому середньовічному місті, в оточенні шедеврів дерев'яного зодчества!

Відвідувачі Древнього Києва побачать унікальну театралізовану постановку - "Масляний вертеп", який буде озвучуватися давньослов'янською мовою. Двічі на день можна буде побачити спалювання опудала Марени та взяти участь у дружному хороводі навколо нього.

Увечері гостей чекає унікальне дійство – стрільба зі спражнього требушету палаючими ядрами, а в суботу – ще і яскраве нічне вогняне шоу.

У Древньому Києві можна буде не тільки насолодитися видовищною програмою, а й прогулятися на породистих конях верхи та в екіпажах, відвідати музеї та експозиції, постріляти з лука в середньовічному тирі, викарбувати монету "на щастя", спуститися по швидкісний гірці "Змій Горинич", пролетіти на канатному спуску "Політайло", побитися на м'яких мечах, вдягнути історичні костюми часів Київської Русі та влаштувати фотосесію в них. А також: скуштувати смачних рум'яних млинців з різними начинками, гарячих напоїв та страв з багаття, купити оригінальні сувеніри ручної роботи в середньовічних крамницях і навчитися новому на майстер-класах. Маленьких відвідувачів чекає яскравий мотузковий куб-лабіринт "Мишоловка".

Хто захоче продовжити своє свято ще на день, зможе залишитися на нічліг в комфортабельних номерах, попередньо забронювавши місця.

Древній Київ у Князівстві Київська Русь - це один з найбільших історико-культурних комплексів Європи, що не має аналогів у всьому світі. Тут на основі знань сучасної науки відтворюється Київ V-ХIII століть у натуральному розмірі та з його унікальною архітектурою: монументальною оборонною спорудою "Заборола" (довжиною близько 300 метрів), Михайлівськими воротами (висотою 21 метр), князівськими теремами та трибунами, Василівською церквою, сторожовими вежами, садибами киян X-XIІ століть і багатьма іншими шедеврами стародавнього зодчества.

Древній Київ відкривається о 10:00, початок програми о 13:30.

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