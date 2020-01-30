Під Києвом пройдуть відкриті кінні майстер-класи

1 і 2 лютого в Древньому Києві Князівства Київська Русь ("Парк Київська Русь") пройде особлива розважальна програма "Кінна програма - інтерактив із гостями". Відвідувачі не тільки відпочинуть і отримають величезний заряд позитиву, але й дізнаються багато цікавого про життя наших пращурів на майстер-класах по роботі зі зброєю верхи на коні, давніх бойових мистецтвах і навіть із догляду за кіньми.

Древній Київ запрошує всіх здійснити подорож у часі на тисячу років назад, у часи Київської Русі, коли наша країна була наймогутнішою, великою і багатою європейською державою. Тут, на території понад 20 га, з урахуванням знань сучасної науки, відтворюється історичний центр нашого міста з будівлями, що існували в V-XIII століттях в межах Дитинця і Передгороддя. А також відтворюється незабутня атмосфера тієї славетної епохи.

Зайшовши у ворота Князівства, гості опиняться у справжньому середньовічному місті. Тут відтворені такі шедеври середньовічної архітектури, як монументальна оборонна споруда "Заборола" (довжиною близько 300 метрів), Михайлівські ворота (висотою понад 20 метрів), князівські тереми та трибуни, садиби киян Х-ХII століть, а також унікальна відтворена діюча Василівська церква Х століття.

Дізнатися більше про життя наших пращурів можна, відвідавши музеї історичного костюма і дерев'яного зодчества, оглянувши експозиції облогової техніки, кораблебудування і середньовічних тортур.

Жителі Князівства радо зустрінуть дорогих гостей біля в'їзних воріт і нікому не дадуть нудьгувати. Адже вони підготували для дорогих гостей безліч захоплюючих і пізнавальних розваг.

1 і 2 лютого на гостей Древнього Києва чекає особлива шоу-програма. Відвідувачі стануть активними учасниками всіх заходів у ці дні.

На амфітеатрі Дитинця пройдуть кінно-трюкові виступи за участю коней рідкісних стародавніх порід. Ці прекрасні тварини виконають головні ролі в театралізованих постановках, звичайно в тісному тандемі з досвідченими каскадерами - акторами кінно-трюкового театру Древнього Києва. А після виступів всі гості зможуть підійти до коней, погладити їх, влаштувати яскраву фотосесію та навіть проїхати на них верхи або в екіпажі.

Досвідчені кінні каскадери та дресирувальники розкажуть глядачам про походження порід, їх особливості, про те, які видатні полководці давнини володіли представниками тієї чи іншої породи, повідають легенди про них.

На майстер-класах із дресирування і по догляду за кіньми можна буде дізнатися про те, як доглядати цими тваринами так, щоб вони були не просто здоровими та слухняними, а й стали вірними друзями. А на вікторині про коней у кожного буде шанс отримати приз, правильно відповівши на питання від знавців.

А якщо хтось захоче ще докладніше дізнатися про коней, дресирування, догляд за ними, зможе задати питання досвідченим інструкторам і каскадерам і отримати докладні та компетентні відповіді.

Але і це не все! У Князівстві Київська Русь відроджують стародавні бойові мистецтва, такі як середньовічний бій і верхову стрільбу з лука. 1 і 2 лютого гості Древнього Києва побачать майстер-клас по кінно-лучної стрільби. Спортсмени-віртуози здивують влучністю стрільби з історичного лука верхи на коні, на повному скаку. Це неймовірно складне завдання для учасників змагань, але в той же час, азартне і захоплююче видовище для глядачів!

У Князівстві можна цікаво і активно провести час, занурившись в унікальну атмосферу середньовіччя. На відвідувачів чекають смачні страви та напої в теплій середньовічній корчмі, Княжа костюмерна з історичними костюмами часів Київської Русі, майстер-класи та сувенірна крамниця.

Хто захоче продовжити подорож в середньовіччі ще на день, може залишитися на нічліг в будинку готельного типу "4 кімнати" або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

У Князівстві можна і самому освоїти стародавнє бойове мистецтво верхової стрільби з лука, записавшись до школи кінних лучників "Князь Володимир". Для цього потрібно звернутися до організаторів в Древньому Києві або зв'язатися за тел. (044) 461-99-37. І вже з першого заняття опановувати мистецтво керувати конем і влучно стріляти з лука, долучаючись до бойових традицій наших пращурів!

* В програмі можливі зміни.

Древній Київ відкривається о 10:00. Програма розпочнеться о 13:30.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 190 грн., для пенсіонерів і студентів - 150 грн., для дітей шкільного віку - 80 грн., для дошкільнят - безкоштовно.

Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований у с. Копачів, Обухівський район, Київська область. Дістатися можна власним автомобілем або громадським транспортом від ст.метро "Видубичі".

Детальна інформація на сайті www.parkkyivrus.com

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