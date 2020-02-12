Під Києвом пройде святковий вогняне шоу "Вогні любові"

15 та 16 лютого Древній Київ у Князівстві Київська Русь ("Парк Київська Русь") підготував яскраву романтичну програму до Дня закоханих.

Найкращий подарунок до Дня Святого Валентина – це враження. Наприклад, подорож до Князівства Київська Русь, прогулянки на конях в костюмах князя і княгині, вечеря при свічках у середньовічній корчмі та романтична ніч у комфортабельних апартаментах для двох.

Залишитися на романтичний вікенд у комфортабельних апартаментах поруч із Князівством Київська Русь можна в сам день закоханих, 14 лютого, провівши його в заміському будинку. А продовжити святкування можна буде 15 і 16 лютого в Князівстві Київська Русь, де на гостей чекає справжня романтика Середньовіччя з давньослов’янськими розвагами, кінно-трюковими виставами з вогняними спецефектами та, звичайно, зі смачними середньовічними напоями та стравами з багаття.

Ввійшовши у ворота Древнього Києва, гості опиняться в справжньому, живому середньовічному місті, з оборонними спорудами (довжиною 300 метрів і воротами заввишки 21 метр), князівськими теремами та трибунами, садибами давніх киян, відтвореною діючою Василівською церквою Х століття, в якій навіть можна обвінчатися .

15 і 16 лютого жителі Князівства радо зустрінуть гостей, розкажуть про своє життя і поділяться з ними своїми вміннями. На Княжій стайні – познайомлять із кіньми рідкісних стародавніх порід, зібраних з різних куточків світу, розкажуть про їх особливості та запропонують проїхати на них верхи або в екіпажі. У Княжої костюмерній можна вдягнути лицарські обладунки або наряди князя і княгині та, взявши до рук справжню середньовічну зброю, влаштувати яскраву фотосесію. Мудра волхвиня відкриє таємниці минулого і майбутнього і пригостить трав'яними напоями за забутими рецептами. А після можна зайти до середньовічної крамниці та обрати ексклюзивний романтичний подарунок своїм коханим.

У Князівстві можна і самому опанувати стародавнє бойове мистецтво верхової стрільби з лука, записавшись до школи кінних лучників "Князь Володимир". Для цього потрібно звернутися до організаторів у Древньому Києві або зв'язатися за тел. (044) 461-99-37. І вже з першого заняття можна опановувати мистецтво керувати конем і влучно стріляти з лука, долучаючись до бойових традицій наших пращурів!

На амфітеатрі пройде розважальна програма, присвячена Дню Святого Валентина. Святковим подарунком усім гостям Древнього Києва стане видовищне кінно-трюкове шоу "Вогні кохання" з вогняними спецефектами. Головними героями вистави будуть коні унікальних історичних порід, звичайно, в тісному тандемі з досвідченими акторами-каскадерами.

Відвідувачі будуть не тільки спостерігати за тим, що відбувається на сцені, але зможуть стати активними учасниками казкової феєрії та взяти участь у веселих іграх та конкурсах, в давньослов'янських забавах, танцювальних флеш-мобах і запальних хороводах.

Найкраще завершення свята – це романтична вечеря в антуражній Княжій корчмі, де можна не тільки зігрітися, а й скуштувати напоїв і страв, приготованих на відкритому вогні, як за середньовічними, так і за сучасними рецептами.

Можна продовжити романтичну подорож у середньовіччя ще на день і залишитися на нічліг у комфортабельних апартаментах, попередньо забронювавши місця.

Спеціальна пропозиція від Древнього Києва: при бронюванні апартаментів 14 або 15 лютого – безкоштовне відвідування "Парку Київська Русь" 15 або 16 лютого для двох.

У Князівстві все наповнене середньовічною романтикою! Не дарма саме тут величезна кількість чоловіків освідчується, виїжджаючи в обладунках на білому коні.

* В програмі можливі зміни .

Древній Київ відкривається о 10:00. Програма розпочнеться о 13:30.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 190 грн., для пенсіонерів і студентів - 150 грн., для дітей шкільного віку - 80 грн., для дошкільнят - безкоштовно.

Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований у с. Копачів, Обухівський район, Київська область. Доїхати можна власним автомобілем або громадським транспортом від ст.метро "Видубичі".

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