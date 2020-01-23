Під Києвом презентують унікальну колекцію

25 і 26 січня в Древньому Києві Князівства Київська Русь ("Парк Київська Русь") пройде знайомство з кіньми рідкісних стародавніх порід, зібраних з усього світу. Гості дізнаються багато цікавого про коней, насолодяться кінними виступами, прогулянками верхи та в екіпажі та долучаться до давньослов'янських забав у справжньому, живому середньовічному місті.

Приїхавши до Князівства, гості здійснять подорож у часі на тисячу років назад і побачать, яким, насправді, був Київ у період середньовіччя. Адже тут (в Київській області, Обухівському районі, селі Копачів) на основі знань сучасної науки відтворюється столиця Київської Русі V-XIII століть в масштабі 1:1. Тут також відроджується атмосфера тої славетної епохи.

Протягом двох днів гості поринуть у реальне життя часів Київської Русі. Відвідувачі на власні очі побачать шедеври середньовічного дерев'яного зодчества: монументальну оборонну споруду "Заборола" (довжиною близько 300 метрів), Михайлівські ворота (висотою 21 метр), князівські тереми та трибуни, садиби киян Х-ХII століть. Тут можна побачити відтворений перший християнський храм Києва – дерев'яну Василівську церкву Х століття. Ця унікальна церква діюча, всі бажаючі можуть зайти та не тільки побачити, в яких храмах молилися наші пращури, а й самим поставити там свічку за здоров'я рідних і близьких.

Дізнатися більше про життя наших пращурів можна, відвідавши музеї історичного костюму, дерев'яного зодчества, оглянувши експозиції облогової техніки, кораблебудування. Є навіть середньовічна катівня.

Зірками розважальної програми 25 і 26 січня будуть коні рідкісних історичних порід, зібрані з усього світу в Княжій стайні Древнього Києва. Представників деяких порід в Україні більше ніде не побачити, адже їх було завезено до нашої країни в єдиному екземплярі

У тісному тандемі з досвідченими акторами-каскадерами кінно-трюкового театру ці прекрасні тварини здивують глядачів кінно-стройовою підготовкою та віртуозним виконанням трюків.

Крім того відвідувачі дізнаються багато цікавих фактів про походження порід, про те, які видатні історичні особистості тримали в своїх стайнях представників тієї чи іншої породи.

Всі бажаючі зможуть підійти до коней, погладити їх, сфотографуватися з ними, проїхати верхи або в екіпажі.

Жителі Князівства не дадуть нудьгувати ні хвилини. Вони запросять дорогих гостей взяти участь у давньослов'янських забавах, веселих і пізнавальних іграх і конкурсах, флешмобах і запальних хороводах.

Кожен, хто потрапить до Древнього Києва, відчує себе повноправним жителем середньовічного міста. Тут можна пройтися по середньовічних вуличках, зайти до середньовічної крамниці та обрати сувеніри ручної роботи на пам'ять, у Княжій костюмерній – приміряти костюми часів Київської Русі та влаштувати фотосесію в них, а в гостях у волхвині – довідатися про таємниче та скуштувати трав'яних напоїв за давніми рецептами. Любителів екстриму порадують швидкісна гірка "Змій Горинич" і канатний спуск "Політайло".

Зігрітися і скуштувати смачних напоїв і страв, приготованих на вогнищі, можна в теплій затишній Княжій корчмі.

Хто захоче продовжити подорож до Середньовіччя ще на день, може залишитися на нічліг в будинку готельного типу "4 кімнати" або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

У Князівстві можна і самому освоїти стародавнє бойове мистецтво верхової стрільби з лука, записавшись до школи кінних лучників "Князь Володимир". Для цього потрібно звернутися до організаторів у Древньому Києві або зв'язатися за тел. (044) 461-99-37. І вже з першого заняття опановувати мистецтво керувати конем і влучно стріляти з лука, долучаючись до бойовим традицій наших пращурів!

* В програмі можливі зміни.

Древній Київ відкривається о 10:00. Програма розпочнеться о 13:30.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 190 грн., для пенсіонерів і студентів - 150 грн., для дітей шкільного віку - 80 грн., для дошкільнят - безкоштовно.

Древній Київ у Князівстві Київська Русь розташований у с. Копачів, Обухівський район, Київська область.

Курсує маршрутка з Києва від станції метро "Видубичі", згідно з розкладом на сайті.

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