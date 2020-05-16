Під Києвом патрульні поліцейські без причини зупинили машину волонтерів ООС, познущалися над ними і погрожували розправою.

Так стверджує Діана Макарова, яка перебувала в машині в момент інциденту. Публікацію зі звинуваченнями в бік патрульних вона опублікувала на сторінці в Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

За словами жінки, поліцейські зупинили їх машину біля зупинки "Сосновий бір" на Житомирській трасі.

У Києві спалахнув скандал з поліцейськими

"Претензії: чому в машинах без масок, чому в машині четверо людей, чому в машині собака? Двоє з групи відмовилися представлятися", – написала вона.

Макарова підкреслила, що у самих правоохоронців маска прикривала тільки рот, а в машині було п'ять посадочних місць.

"Роз'яснення прессекретаря патрульної поліції Києва з приводу масочного режиму в приватних автомобілях, схоже, ці патрульні не бачили", – зазначила жінка.

У Києві спалахнув скандал з поліцейськими facebook.com/diana.makarova

У Києві спалахнув скандал з поліцейськими facebook.com/diana.makarova

Те, що відбувалося Макарова зняла на відео і опублікувала в мережі. На записі видно, як патрульні сміються над людьми в машині. За словами жінки, вони погрожували застрелити їх і собаку, називали людей клоунами, вимагали мобільні телефони, нецензурно висловлювалися і постійно "тримали руку на пістолеті".

У Києві спалахнув скандал з поліцейськими facebook.com/diana.makarova

"Після того як вони запитали, хто ми такі, чи сім'я , чому живемо разом - ми пояснили, що ми фронтові волонтери. Схоже, вони про це знали, тому що тут і почалося цілеспрямоване знущання. Нам погрожували зброєю, кричали "а чого ви не на фронті? Що ви робите в Києві?". Весь час сміялися. Були реальні погрози: "я щас собаку застрелю, вас застрелю". При цьому один велів вивести собаку з багажника, другий тут же почав погрожувати, що застрелить собаку. Пес агресії не виявляв" , – написала жінка.

У Києві спалахнув скандал з поліцейськими facebook.com/diana.makarova

У Києві спалахнув скандал з поліцейськими facebook.com/diana.makarova

Після всього, за її словами, поліцейські їх відпустили і не виписали штраф через відсутність порушень. Макарова припустила, що метою правоохоронців було познущатися або спровокувати їх.

У Києві спалахнув скандал з поліцейськими facebook.com/diana.makarova

У поліції відреагували на поведінку співробітників. Заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький заявив, що за даним фактом проводиться службове розслідування. Поліцейські відсторонені від виконання службових обов'язків.

"У разі підтвердження фактів порушення службової дисципліни, поліцейські будуть притягнуті до суворої дисциплінарної відповідальності. Підкреслюю, що прояви подібної поведінки під час спілкування з громадянами не можуть мати місце в роботі патрульної поліції", – написав він на своїй сторінці в Facebook.

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