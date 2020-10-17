Під Києвом кандидат у голови ОТГ попався на підкупі вчителів

Анна Паскевич Життя столиці 01:21, 18.10.2020

Кандидат на пост глави об'єднаної територіальної громади в Київській області отримав підозру в підкупі виборців.

Як повідомляє прес-служба поліції Київської області в Facebook, підозрюваний разом зі своєю спільницею під приводом привітання роздавали вчителям в школі конверти з грошима. За цією "схемою" один голос виборця коштував 1 тисячу гривень.

"Слідчі Васильківського відділу поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили порушнику про підозру за ч. 4 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. Речові докази вилучено", – йдеться в повідомленні.

Чоловікові загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Чоловікові загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі
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Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Українці кандидат у голови ОТГ оскандалився піаром на пісочницях.

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