У Васильківський центральній районній лікарні (Київська область) під час операції із жовчного міхура пацієнтки вилучили 262 камені. Ситуація шокувала українців.

Про операцію повідомили на сторінці "Лікарі та пацієнти разом" у Facebook. У мережі опублікували відповідні фото (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"262 жовчні камінці!!! Це все було в жовчному міхурі однієї пацієнтки з м.Васильків. Лапароскопічна холецистектомія є золотим стандартом при лікуванні жовчно-кам'яної хвороби", – йдеться у дописі.

Уже в коментарях медик Дмитро Грищенко відзначив, що операцію проводили саме у Васильківській ЦРЛ.

Під Києвом із пацієнтки витягнули майже 300 жовчних камінців

Під дописом українці почали активно і вражено коментувати ситуацію.

"І як вона з цим "багажем" жила, бідолашна", "О, жах... В мене було три, і я вже "вмирала", "У мами було 3-4 великі, теж погано було", "Якого розміру мав бути жовчний міхур, щоб усі ці камінці туди помістилися?!", "Я в шоці... Що призвело до утворення такої кількості каменів!?", "Як взагалі вона з цим жила?" – написали вони.

Коментарі українців Скріншот

Коментарі українців Скріншот

Коментарі українців Скріншот

Коментар про операцію Скріншот

Допис про операцію Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Олександрівській клінічній лікарні Києва столичні кардіохірурги провели операцію з імплантації механічного серця (LVAD). Це перша подібна операція в Україні, виконана на базі муніципального медичного закладу.

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