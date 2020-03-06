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6 березня • оновлено в 13:48
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Під Києвом із пацієнтки витягнули майже 300 жовчних камінців: фото шокувало українців

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У Васильківський центральній районній лікарні (Київська область) під час операції із жовчного міхура пацієнтки вилучили 262 камені. Ситуація шокувала українців.

Про операцію повідомили на сторінці "Лікарі та пацієнти разом" у Facebook. У мережі опублікували відповідні фото (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"262 жовчні камінці!!! Це все було в жовчному міхурі однієї пацієнтки з м.Васильків. Лапароскопічна холецистектомія є золотим стандартом при лікуванні жовчно-кам'яної хвороби", – йдеться у дописі.

Уже в коментарях медик Дмитро Грищенко відзначив, що операцію проводили саме у Васильківській ЦРЛ.

Під Києвом із пацієнтки витягнули майже 300 жовчних камінців

Під Києвом із пацієнтки витягнули майже 300 жовчних камінців

Під дописом українці почали активно і вражено коментувати ситуацію.

"І як вона з цим "багажем" жила, бідолашна", "О, жах... В мене було три, і я вже "вмирала", "У мами було 3-4 великі, теж погано було", "Якого розміру мав бути жовчний міхур, щоб усі ці камінці туди помістилися?!", "Я в шоці... Що призвело до утворення такої кількості каменів!?", "Як взагалі вона з цим жила?" – написали вони.

Коментарі українців

Коментарі українців

Скріншот

Коментарі українців

Коментарі українців

Скріншот

Коментарі українців

Коментарі українців

Скріншот

Коментар про операцію

Коментар про операцію

Скріншот

Допис про операцію

Допис про операцію

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Олександрівській клінічній лікарні Києва столичні кардіохірурги провели операцію з імплантації механічного серця (LVAD). Це перша подібна операція в Україні, виконана на базі муніципального медичного закладу.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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