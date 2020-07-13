Під Києвом фура потрапила у страшну ДТП. Фото наслідків

Під Києвом на Житомирській трасі 13 липня трапилася моторошна ДТП за участю вантажного авто.

Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, підкреслюючи, що аварія відбулася біля заправки Yellow Plane в бік столиці (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Судячи з кадрів, у результаті в автомобіля повністю розтрощило кабіну і частину фури з товаром.

Зазначається, що на місці інциденту працювали співробітники поліції. Інформація про постраждалих встановлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом, на Старообухівській трасі, 12 липня трапилася масштабна смертельна ДТП. Попередньо, загинули чотири людини, зокрема двоє дорослих і двоє дітей.