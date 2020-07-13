Під Києвом фура потрапила у страшну ДТП. Фото наслідків
ДТП з вантажівкою на Київщині.
Під Києвом на Житомирській трасі 13 липня трапилася моторошна ДТП за участю вантажного авто.
Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, підкреслюючи, що аварія відбулася біля заправки Yellow Plane в бік столиці (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Судячи з кадрів, у результаті в автомобіля повністю розтрощило кабіну і частину фури з товаром.
Під Києвом фура потрапила у страшну ДТП. Фото наслідків
Зазначається, що на місці інциденту працювали співробітники поліції. Інформація про постраждалих встановлюється.
Під Києвом фура потрапила у страшну ДТП. Фото наслідків
Під Києвом фура потрапила у страшну ДТП. Фото наслідків
Під Києвом фура потрапила у страшну ДТП. Фото наслідків
Під Києвом фура потрапила у страшну ДТП. Фото наслідків
Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом, на Старообухівській трасі, 12 липня трапилася масштабна смертельна ДТП. Попередньо, загинули чотири людини, зокрема двоє дорослих і двоє дітей.